Il n'y a acune preuve scientifique concernant l'efficacité du confinement et des masques, ce sont des décisions politiques ! (Pr. Raoult à l'Assemblée Nationale mercredi 24 juin 2020 - complet)

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Audition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)



Lien d'origine :

Titre d'origine : Impact, gestion et conséquences de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 : M. Didier Houssin, ancien directeur général de la Santé ; Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille

Vidéo originale de 05h16mn38s

L'audition du Pr. Raoult se situe à partir de la séquence 02h07mn44s



Audition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)



Mme Brigitte Bourguignon, présidente

Pr Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille

M. Éric Ciotti, rapporteur

M. Damien Abad

M. Patrick Mignola

M. Boris Vallaud

M. Jean-Christophe Lagarde

M. Bertrand Pancher

Mme Caroline Fiat

M. Julien Borowczyk

M. Olivier Becht

Mme Martine Wonner

M. Joachim Son-Forget

M. Jean-Pierre Door

M. Jean-Jacques Gaultier

M. David Habib

Mme Michèle Peyron

Mme Josiane Corneloup

Mme Valérie Rabault

M. Olivier Serva

M. Philippe Berta Commissions de l'Assemblée Nationale / Mercredi 24 juin 2020Audition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)Lien d'origine : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9246134_5ef34c84c2728 Titre d'origine : Impact, gestion et conséquences de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 : M. Didier Houssin, ancien directeur général de la Santé ; Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de MarseilleVidéo originale de 05h16mn38sL'audition du Pr. Raoult se situe à partir de la séquence 02h07mn44sAudition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)Mme Brigitte Bourguignon, présidentePr Didier Raoult, directeur de l'IHU de MarseilleM. Éric Ciotti, rapporteurM. Damien AbadM. Patrick MignolaM. Boris VallaudM. Jean-Christophe LagardeM. Bertrand PancherMme Caroline FiatM. Julien BorowczykM. Olivier BechtMme Martine WonnerM. Joachim Son-ForgetM. Jean-Pierre DoorM. Jean-Jacques GaultierM. David HabibMme Michèle PeyronMme Josiane CorneloupMme Valérie RabaultM. Olivier ServaM. Philippe Berta Keywords sciencecovid19medecinehydrochloroquinepr raoultrandomisation

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