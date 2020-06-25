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Il n'y a acune preuve scientifique concernant l'efficacité du confinement et des masques, ce sont des décisions politiques ! (Pr. Raoult à l'Assemblée Nationale mercredi 24 juin 2020 - complet)
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18 views • June 25, 2020
Commissions de l'Assemblée Nationale / Mercredi 24 juin 2020
Audition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)
Lien d'origine : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9246134_5ef34c84c2728
Titre d'origine : Impact, gestion et conséquences de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 : M. Didier Houssin, ancien directeur général de la Santé ; Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille
Vidéo originale de 05h16mn38s
L'audition du Pr. Raoult se situe à partir de la séquence 02h07mn44s
Audition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)
Mme Brigitte Bourguignon, présidente
Pr Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille
M. Éric Ciotti, rapporteur
M. Damien Abad
M. Patrick Mignola
M. Boris Vallaud
M. Jean-Christophe Lagarde
M. Bertrand Pancher
Mme Caroline Fiat
M. Julien Borowczyk
M. Olivier Becht
Mme Martine Wonner
M. Joachim Son-Forget
M. Jean-Pierre Door
M. Jean-Jacques Gaultier
M. David Habib
Mme Michèle Peyron
Mme Josiane Corneloup
Mme Valérie Rabault
M. Olivier Serva
M. Philippe Berta
Audition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)
Lien d'origine : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9246134_5ef34c84c2728
Titre d'origine : Impact, gestion et conséquences de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 : M. Didier Houssin, ancien directeur général de la Santé ; Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille
Vidéo originale de 05h16mn38s
L'audition du Pr. Raoult se situe à partir de la séquence 02h07mn44s
Audition du Pr Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU)
Mme Brigitte Bourguignon, présidente
Pr Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille
M. Éric Ciotti, rapporteur
M. Damien Abad
M. Patrick Mignola
M. Boris Vallaud
M. Jean-Christophe Lagarde
M. Bertrand Pancher
Mme Caroline Fiat
M. Julien Borowczyk
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