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Рогоз. Доступная еда в природе. Источник: канал ютуб Григорий Соколов.
Рогоз это универсальное растение. При помощи его можно добыть огонь, еду растительную и животную, нитки и верёвки, утеплитель и многое другое.
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См. также: «Заготовка корней пырея» — https://www.brighteon.com/2c48cd4b-bc8e-45d1-93ba-639daee66ba3
«ВЫЖИВАНИЕ В АПОКАЛИПСИС! ЧТО БРАТЬ В ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК?» — https://www.brighteon.com/6fad9364-c91c-49c5-99e9-1fb2d244f464
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
«...Да, над каждым осознающим Явление Спасительницы Планеты — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Стоит Мощная Духовная Защита от всего. И это — проверенный жизнью факт. А Молитва Света — Самое Мощное Слово, Ломающее все коды тёмных, НейтРАлизующая «метку Зверя», не говаря о радиации, вирусах и т.д. Её Сила РАботает на всех уровнях, даже во сне. Запомните: Это ваша Панацея. Но есть поговорка: «На Бога надейся, а сам не плошай!». Посему, если вы только будете уповать на Духовную Защиту Матери Мира, а сами при этом будете сидеть до последнего по квартирам в ожидании, пока не постучат к вам в дверь, то, Полагаю, некоторым прийдётся изпытать шок от всего произходящего. Нужно заблаговременно подготовить места для пересидки тёмного времени, собрать запас семян, круп, мёда, масла гхи, орехов, сухофруктов, лечебных трав, тёплых вещей. И уже перебираться в эти места. Или находиться вблизи этих мест. Естественно, социум нужно уже оставить. Это «система Зверь», и находиться в ней, — значит заживо себя отдавать на заклание Князю Тьмы. Пока Даётся Спасительное Время, нужно объединяться в группы, хотя бы по 100 человек. Чтобы в каждой группе был свой ответственный. Тогда можно организоваться против «системы Зверь». Что при этом делать? Думаю, уже ни для кого не секрет. Протесты — хорошее средство. Отказывайтесь от мобильной связи, электронных документов. А пока будете молчать и ждать своего убиения через вакцины, 5G, — наступит настоящий террор. Остаются считанные месяцы. Скоро связи не будет. Рептилоиды отключат сайты, как сейчас скрывают Мои Видео, так сокроют всю правдивую информацию. И начнётся зомбаж страхом, паникой. Всех загонят по домам и уже никуда не денешься от этих биороботов под видом полиции. Свой новый мировой бес-порядок вампиры будут усугублять. Только осознание Духовной Силы Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС поможет землянам спастись от погибели. Но, главное — сохранить свою душу и Совесть» («ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 89-90).
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
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