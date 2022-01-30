Заготовка корней пырея. Описание. Из корней пырея мололи муку и пекли хлеб. Он полезнее и вкуснее, чем пшеничный. Из него можно делать каши, кофе. В голодные годы он выручает всех. Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Отрывок из интервью с известной травницей Еленой Федоровной Зайцевой: «Мы бережем картошку, а сорняки выбрасываем. А они бывают ценнее, чем картошка. Никакие сорняки выбрасывать нельзя. Придет день для каждого человека, когда ему будет нужна не картошка, а лечение. Все сорняки лечат! Все эти трудноискоренимые сорняки утверждают свою необходимость всему живому на земле.

Всегда говорю: «Не хотите ничем болеть — накопайте себе три корня — лопуха, пырея и одуванчика». Из этих корней вы сделаете сбор и будете его пить. Я собираю себе 25 корней, но вы не сможете все собрать, достаточно будет и три. Пырей — это злостный сорняк, который Господь дает нам буквально под ноги для нашего лечения. Нет ни одного огорода, чтобы он не рос. Нет ни одного заболевания, чтобы он не лечил, начиная с глаз и кончая онкологией. Им лечатся все дикие животные, кошки и собаки. Для человека он ценен тем, что восстанавливает нарушенный обмен веществ. Настой и отвар корневищ применяют при водянке, отеках различного происхождения, цистите, недержании мочи, камнях в почках и желчном пузыре, всех заболеваниях легких, почек, хронических бронхитах, болезнях кишечника, сахарном диабете, гипертонии. Корни пырея употребляются как болеутоляющее средство при подагре, ревматизме, люмбаго, различных артритах. Сок и отвар свежего растения можно принимать в течение лета, он хорошо помогает при частичной потере зрения. Корень пырея лечит остеохондроз, дисфункцию яичников у женщин, туберкулез легких, экссудативный диатез, фурункулез. Противопоказаний к его приему никаких нет. Из корней пырея мы мололи муку и пекли хлеб. Он полезнее и вкуснее, чем пшеничный. Из него можно делать каши, кофе. В голодные годы он выручает всех».

Теги: #Выживание #Армагеддон #Survival