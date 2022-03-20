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Στέφαν Λάνκα: Η ιολογία καταρρίφθηκε μέσα από τις δημοσιεύσεις της
Prometheus Bound
Prometheus Bound
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67 views • March 20, 2022

Η λεγόμενη "επιστημονική βάση" όλης της σύγχρονης ιολογίας, δεν περιέχει καμία επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη κάποιου παθογόνου ιού. Επομένως, δεν υπάρχει ούτε ένα επιχείρημα για επιβολή υποχρεωτικών εμβολιασμών που να αντέχει σε ιατρικώς επιστημονική εξέταση, συνεπώς, πόσο μάλλον και σε νομική. Διάφορες απόπειρες νομικής προσφυγής που έγιναν και στην Ελλάδα, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, είτε επειδή δεν έλαβαν υπόψη τους αυτό το γεγονός, είτε επειδή δεν το έθεσαν ως πρώτο και αποκλειστικό ζητούμενο. Σε κάποια περίπτωση "εξώδικου", τέθηκε μεν ως θέμα, αλλά "ανακατεύτηκε" με πολλά άλλα ζητήματα (π.χ. παρενέργειες, λόκντάουν κτλ), με πιθανότερο αποτέλεσμα την εστίαση στα υπόλοιπα θέματα (που είναι δευτερεύοντα ή και παντελώς περιττά!) πράγμα που συνεπάγεται τεράστια απώλεια πολύτιμου χρόνου (αδαής ή συνειδητή πρόκληση καθυστέρησης;). Δες το "Σχέδιο Ιμμάνουελ" και τις ΕΚΕΙ παραπομπές πατώντας ΕΔΩ: www.brighteon.com/7106d4a6-80a7-4905-9a42-762209ecfce9 ΕΔΩ η δίκη για τον ιό της ιλαράς: www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1

ΕΔΩ ένα πλήρως εκπαιδευτικό βίντεο πάνω στο θέμα: https://learninggnm.com/documents/videos.html#Virus_Mania

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή, γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς, μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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