Ο ιός της Ιλαράς στo Ανώτατο Δικαστήριο - Dr. rer. nat. Stefan Lanka 16.02.2016

English version HERE: www.youtube.com/watch?v=PWmRj1WWrSQ&t=27s

Βλέπε οπωσδήποτε και "Σχέδιο Ιμμάνουελ": www.brighteon.com/7106d4a6-80a7-4905-9a42-762209ecfce9

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.



Τελεσίδικη απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου (συμπερασματικά): Καμία εκ των 6 μελετών (με τις 3360 παραπομπές) που προσκόμισε ο ιατρός Δρ. Μπάρντενς για το βραβείο των 100.000 ευρώ που προσφέρει ο Δρ. Λάνκα, δεν εμπεριέχει την απόδειξη ύπαρξης του ιού της ιλαράς. Συνεπώς, ο Δρ. Λάνκα δεν υποχρεούται να καταβάλει το βραβείο των 100.000 ευρώ.

Ίσως κάποιος άλλος επιστήμονας ή πολίτης κτλ να καταφέρει να βρει την επιστημονική απόδειξη, αν αυτή υπάρχει κάπου δημοσιευμένη και προσκομίζοντάς την, να κερδίσει αυτό το βραβείο, διαφωτίζοντάς μας για το αν και πότε τελικά αποδείχτηκε επιστημονικά η ύπαρξη του ιού της ιλαράς.

Μερικά ερωτήματα που ανακύπτουν από την παρακολούθηση του βίντεο:



1. Αν η επιστημονική απόδειξη του ιού δεν βρίσκεται σε αυτές τις προσεκτικά επιλεγμένες μελέτες, τότε πού μπορεί να βρίσκεται;

2. Αποδίδεται λοιπόν η αιτία της ιλαράς απλώς “υποθετικά” (δηλ. αναπόδεικτα) σε αυτόν τον ιό;

3. Αν δεν αποδείχτηκε η ύπαρξη του ιού, τότε πώς είναι δυνατή η παρασκευή εμβολίου κατά του ιού της ιλαράς, τη στιγμή που για την παρασκευή (και χορήγηση) του εμβολίου είναι απαραίτητη η απομόνωση και η βιοχημική ανάλυση του ιού; (Σημειώνεται ότι το εμβόλιο κατά της ιλαράς, παρουσιάζεται ως “Ζων εμβόλιο”, που σημαίνει πως υποτίθεται ότι περιέχει μέσα του “εξασθενισμένους” ιούς ιλαράς και.. εφόσον τους περιέχει, αυτοί που τους έβαλαν εκεί μέσα, θα έπρεπε προηγουμένως να τους είχαν δει στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.)

4. Τί περιέχει τελικά το εμβόλιο, αν όχι “εξασθενισμένους-ζώντες ιούς” και ενάντια σε τί γίνεται ο εμβολιασμός με αυτό το εμβόλιο, αν όχι κατά της ιλαράς;

Ακολουθούνε οι 6 μελέτες με τις οποίες ο Dr. Bardens διεκδίκησε το βραβείο των 100.000 Ευρώ (καμία δεν περιέχει την -απαραίτητη- απομόνωση του ιού, ούτε το ισχυρίζεται):



1. Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.

2. Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85

3. Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.

4. Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb;3(2): 187–97.

5. Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.

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Σχόλια του Dr. Stefan Lanka (πατώντας κατεβαίνει αυτόματα το έγγραφο PDF): www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Dismantling-the-Virus-Theory.pdf?



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Ο Στέφαν Λάνκα είναι βιολόγος και ιολόγος. Είναι ο πρώτος επιστήμονας που στην διπλωματική του εργασία απομόνωσε έναν ιό από μια θαλάσσια άλγη. Η αρμοδιότητα που απέκτησε στην ιολογία, σε συνδυασμό με τις έρευνές του πάνω στην θεωρία των ιών, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι όποιες μελέτες πάνω στην ύπαρξη και παθογένεια των ιών, δεν πληρούν τα επιστημονικά κριτήρια της παραδοσιακής και σύγχρονης βιολογίας-ιολογίας και επομένως η ύπαρξή τους δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Άρα, παραμένει μια υπόθεση σε θεωρητικό επίπεδο. Το 2011, ο Δρ. Στέφαν Λάνκα δήλωσε ότι προσφέρει 100.000 ευρώ, σε όποιον του προσκομίσει μία επιστημονική απόδειξη ύπαρξης του ιού της ιλαράς και καθορισμού της διαμέτρου του (παρόμοια βραβεία προσφέρθηκαν και από τρίτους, για άλλους ιούς). Ένας Ιατρός ονόματι Ντάβιντ Μπάρντενς, του έστειλε έξι δημοσιεύσεις, οι οποίες, κατά την γνώμη του, πληρούσαν τις προϋποθέσεις του βραβείου. Ο Λάνκα, έπειτα από μακρά μελέτη αυτών των δημοσιεύσεων, απεφάνθη ότι δεν παρέχουν τα ζητούμενα και συνεπώς αρνήθηκε να πληρώσει το χρηματικό βραβείο. Το 2014 ο Μπάρντενς προσέφυγε στην δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει το βραβείο μέσω της νομικής οδού.



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