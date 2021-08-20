BfeD - Attila Hildmann - Vorhersagen aus der Serie Utopia aus dem Jahre 2013 - 20.08.2021

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Eine Fake Pandemie, Impfstoffe die unfruchtbar machen sollen, Bevölkerungsreduktion auf 500 Millionen, korrumpierte und erpresste Wissenschaftler, Sprühflugzeuge [Chemtrails], Geburtenkontrolle, Wirtschaftskollaps, die Errichtung eines Weltstaates ohne Ethnien, Klimalüge uvm.

https://wtube.org/user/BfeD/edadXX3

https://www.bitchute.com/video/ClNSzxAYs5Og/

https://www.brighteon.com/ab3197f6-82e8-4e85-a934-cd500a0a5bb2



BfeD - Alljudas Corona-Lihop - Bundesdrucksache - Nummer 17/12051 vom 03.01.2013 - Ab Seite 57 haben die im Jahr 2013 es schon aufgeschrieben inklusive "Virus aus Asien" und "zweiter Infektionswelle"

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf

https://archive.org/details/bfedbundestagdrucksache1712051coronavirus03.01.2013



BfeD - Infected Comic aus 2012 sagt Virus & mehr Ereignisse 2020 voraus? - Dieser Corona-Comic wurde den EUisrael-Juden in Brüssel schon in 2012 gezeigt! - Und die nachfolgende Corona-Bundesdrucksache "1712051" wurde den BRDisrael-Juden in Berlin schon am 03.01.2013 gezeigt! - Dann segelte in 2014 der Oberjude Edmond De Rothschild mit seinem Hass-Trimaran für den Mord der Schwarzen an Weißen, samt seinem abartigen Künstlerjuden unter dem Eiffelturm mit der Denkmal-Hass-Show. - Alles Aktionen gemäß den 3000 Jahren Schleichwegen der "Symbolischen Jüdischen Schlange" zur Weltherrschaft der Juden (über die geimpften & gekeulten Guidestones) Nichtjuden.

- (zensiert, deshalb VK)

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241656



LERNE VORAB: China und die WHO stecken unter einer Decke! - Denn beide dienen den Zielen des Weltjudentums, wie hier aufgezeigt:



BfeD – An Attila Hildmann – 3000 Jahre Schleichwege der Jüdischen Schlange zur Weltherrschaft - 30.06.2020 - Als PDF & DOC

- PDF

- DOC



https://www.docdroid.net/EpJ1gDU/bfed-weg-der-symbolischen-schlange-judischer-imperialismus-pdf

https://www.docdroid.net/8s0yLhg/bfed-roland-bohlinger-die-12-artikel-von-arthur-trebitsch-09052020-pdf



Komplettes Buch: Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus - Die "Symbolische Schlange" mit den 3000 Jahren Schleichwegen des Judentums auf Seite 223 beachten.

https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus/page/n0

https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus/page/n221/mode/2up



BfeD - Von den Juden und ihren Taten – „Die symbolische Schlange“ Von Perikles über geheime Kriegslogen zu Spendenjuden - 15.06.2020 - Denn erst, wer die List der „jüdischen Schlange“ verstanden hat, kann die Greuel-Taten der Judenheit erahnen.

https://archive.org/details/von-ihren-taten-15.06.2020



BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 17.05.2020:

https://archive.org/details/bfe-d-verheimlichte-zionisten-und-juden-17.05.2020/mode/2up



. BfeD - Attila Hildmann - Vorhersagen aus der Serie Utopia aus dem Jahre 2013 (Achte auf das Datum und kopiere unten das PDF vom 03.01.2013 mit der Seite 57) - 20.08.2021 - Sie sagen uns alles direkt ins Gesicht. Was kommen wird, wie sie es machen werden.Eine Fake Pandemie, Impfstoffe die unfruchtbar machen sollen, Bevölkerungsreduktion auf 500 Millionen, korrumpierte und erpresste Wissenschaftler, Sprühflugzeuge [Chemtrails], Geburtenkontrolle, Wirtschaftskollaps, die Errichtung eines Weltstaates ohne Ethnien, Klimalüge uvm.BfeD - Alljudas Corona-Lihop - Bundesdrucksache - Nummer 17/12051 vom 03.01.2013 - Ab Seite 57 haben die im Jahr 2013 es schon aufgeschrieben inklusive "Virus aus Asien" und "zweiter Infektionswelle"BfeD - Infected Comic aus 2012 sagt Virus & mehr Ereignisse 2020 voraus? - Dieser Corona-Comic wurde den EUisrael-Juden in Brüssel schon in 2012 gezeigt! - Und die nachfolgende Corona-Bundesdrucksache "1712051" wurde den BRDisrael-Juden in Berlin schon am 03.01.2013 gezeigt! - Dann segelte in 2014 der Oberjude Edmond De Rothschild mit seinem Hass-Trimaran für den Mord der Schwarzen an Weißen, samt seinem abartigen Künstlerjuden unter dem Eiffelturm mit der Denkmal-Hass-Show. - Alles Aktionen gemäß den 3000 Jahren Schleichwegen der "Symbolischen Jüdischen Schlange" zur Weltherrschaft der Juden (über die geimpften & gekeulten Guidestones) Nichtjuden. https://www.youtube.com/watch?v=w5mXuSpo9TU - (zensiert, deshalb VK)LERNE VORAB: China und die WHO stecken unter einer Decke! - Denn beide dienen den Zielen des Weltjudentums, wie hier aufgezeigt:BfeD – An Attila Hildmann – 3000 Jahre Schleichwege der Jüdischen Schlange zur Weltherrschaft - 30.06.2020 - Als PDF & DOC https://vk.com/doc401789244_556806248 - PDF https://vk.com/doc401789244_556955144 - DOCKomplettes Buch: Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus - Die "Symbolische Schlange" mit den 3000 Jahren Schleichwegen des Judentums auf Seite 223 beachten.BfeD - Von den Juden und ihren Taten – „Die symbolische Schlange“ Von Perikles über geheime Kriegslogen zu Spendenjuden - 15.06.2020 - Denn erst, wer die List der „jüdischen Schlange“ verstanden hat, kann die Greuel-Taten der Judenheit erahnen.BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 17.05.2020: Keywords chemtrailscoronautopia

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