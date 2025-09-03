© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ https://rumble.com/v6yge0w-only-the-christ-body-save-greek-orthodox-nation.html
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΩΣ ΜΕΛΗ (ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ) ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ...
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΘΑΡΡΩ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΩΡΟ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣ, ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://rumble.com/v6wepza-the-freedom-of-immortal-soul-is-an-inalienable-gift-from-god.html ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΣΤΑ ΨΕΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑ-ΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.htm , ΠΟΥ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ (ΣΟΔΟΜΟ)ΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 14/9/2021 ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ! ΝΑ ΤΣΙΠΑΡΙΣΤΕΙ, ΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΘΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v2pz4sj-rfidchip-666-from-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html ...
ΓΙΑΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΗΝ Καινή Διαθήκη Του, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι: 15 «καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666»... https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html .
ΑΣ ΜΗΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ) ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΨΗΦΟΣ ΣΕ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΑ ΔΗΘΕΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΠΕΣΕΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΕΠΑΧΘΗ ΚΑΙ ΑΠΕΧΘΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑ (ΞΕΧΝΑΜΕ ΣΤΙΣ 5/7/2015 ΤΟ 61,3% του "ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ" του Δημοψηφίσματος;) https://www.freevolition.gr/greece.htm , ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://www.freevolition.gr/666.htm .
ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
(ΑΠΟ)ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ (Α)ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ) ΜΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ (ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ) ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , ΠΟΥ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ.