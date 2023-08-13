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La farmacia más grande del mundo
uraniano
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50 views • August 13, 2023

Quienes viven en las proximidades de las fábricas de medicamentos sufren un auténtico drama sanitario debido a la polución. Por supuesto, estas fábricas están instaladas en lugares bien lejanos de las oficinas centrales de esas empresas y de los centros de consumo de los países desarrollados.

La India es el segundo mayor productor de medicamentos del mundo y aspira a ocupar el primer lugar antes de 2030. Desde hace 20 años, el gobierno indio invierte en una ciudad del sur del país: Hyderabad. Pero su población sufre las consecuencias de este desarrollo económico sin control. Un desastre ecológico, humano y sanitario: cánceres, malformaciones y muertes relacionadas con la descarga productos químicos tóxicos en aguas residuales.

La contradicción de producir enfermedad, dolor y muerte fabricando productos que se suponen que es para conservar la salud.

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