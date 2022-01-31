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31.01.22. Нужно много специалистов по переселению людей. (Выпуск №235. Часть 2(1))
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12421 views • January 27, 2022
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:58 Архиепископ Кипра Хризостом запретил служить не вакцинированным священникам | Батюшка на Кипре https://www.youtube.com/watch?v=4I1JBax2BcE&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=2
07:20 Ситуация на Кипре с короновирусом. | Вход в церковь только для вакцинированных и имеющих ПЦР тест https://www.youtube.com/watch?v=Hs79MWE3m70
14:07 ⁉️ ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ КУПАЮТСЯ НА КРЕЩЕНИЕ ⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=x8-7dDuXTqQ
19:38 Могут ли православные христиане защищать своих детей, свой дом, свою землю. Старец Рафаил Берестов https://www.youtube.com/watch?v=D6y5Z_GYmXM
25:58 Видео от слушателя (голубь садится на икону с Богоявлением) https://e.mail.ru/inbox/0:16427698840141187090:0/?back=1
27:29 Что происходит на самом деле при крещении? https://www.youtube.com/watch?v=c9K5pSOev80
34:08 БРАТИЯ СЕРБЫ НА КРЕЩЕНИИ https://www.youtube.com/watch?v=E8o9ShTDrBo
36:12 ШОК, ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ! Многие замечают по поведению и глазах других! (Новости, канал Блогер из США) https://www.brighteon.com/355f150c-cd33-4258-a314-ae56cd7beb65
43:17 Чихачево молебен от бесов https://www.youtube.com/watch?v=vahhmVrRzR4
50:30 Старец Иоанникий (Чихачево) - духовные советы. Часть1. Родителям, как жить и исправлять ошибки https://www.youtube.com/watch?v=2d2QUMYOcy8 (наставления и советы)
57:43 Старец Иоанникий (Чихачево) - духовные советы. Часть1. Родителям, как жить и исправлять ошибки https://www.youtube.com/watch?v=2d2QUMYOcy8 (для запойных и немощных)
Сегодня мы поговорим о ПЦР тестах для священников и прихожан; о предъявлении сертификата и QR-кода перед Святой Купелью; о духовном и практическом содержании таинства Крещения; о переменах в людях после модной процедуры; о том, что не столько власть нужно менять, сколько "стадо"; послушаем советы и наставления отца Ионикия.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:58 Архиепископ Кипра Хризостом запретил служить не вакцинированным священникам | Батюшка на Кипре https://www.youtube.com/watch?v=4I1JBax2BcE&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=2
07:20 Ситуация на Кипре с короновирусом. | Вход в церковь только для вакцинированных и имеющих ПЦР тест https://www.youtube.com/watch?v=Hs79MWE3m70
14:07 ⁉️ ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ КУПАЮТСЯ НА КРЕЩЕНИЕ ⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=x8-7dDuXTqQ
19:38 Могут ли православные христиане защищать своих детей, свой дом, свою землю. Старец Рафаил Берестов https://www.youtube.com/watch?v=D6y5Z_GYmXM
25:58 Видео от слушателя (голубь садится на икону с Богоявлением) https://e.mail.ru/inbox/0:16427698840141187090:0/?back=1
27:29 Что происходит на самом деле при крещении? https://www.youtube.com/watch?v=c9K5pSOev80
34:08 БРАТИЯ СЕРБЫ НА КРЕЩЕНИИ https://www.youtube.com/watch?v=E8o9ShTDrBo
36:12 ШОК, ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ! Многие замечают по поведению и глазах других! (Новости, канал Блогер из США) https://www.brighteon.com/355f150c-cd33-4258-a314-ae56cd7beb65
43:17 Чихачево молебен от бесов https://www.youtube.com/watch?v=vahhmVrRzR4
50:30 Старец Иоанникий (Чихачево) - духовные советы. Часть1. Родителям, как жить и исправлять ошибки https://www.youtube.com/watch?v=2d2QUMYOcy8 (наставления и советы)
57:43 Старец Иоанникий (Чихачево) - духовные советы. Часть1. Родителям, как жить и исправлять ошибки https://www.youtube.com/watch?v=2d2QUMYOcy8 (для запойных и немощных)
Сегодня мы поговорим о ПЦР тестах для священников и прихожан; о предъявлении сертификата и QR-кода перед Святой Купелью; о духовном и практическом содержании таинства Крещения; о переменах в людях после модной процедуры; о том, что не столько власть нужно менять, сколько "стадо"; послушаем советы и наставления отца Ионикия.
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