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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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"ШОК, ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ! Многие замечают по поведению и глазах других! (Новости, канал Блогер из США)". https://spasitelnaya-pravda.blogspot.com — статьи по актуальным темам.
«Сейчас появилась ещё одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и ПЕЧАТЬ…» (П.Святогорец, «О знамениях времён»).
Население планеты «метят», уничтожают, постоянно запугивают, чтобы управлять через страх, навязывать тиранию под видом обещания всех благ и «безопасности». Изменяют ДНК, чтобы люди превратились в несчастных пленников, замкнутых в темнице собственного повреждённого тела. Уколотые отсечены от Высших Сфер. В.-кцина отлучает тело от души. Это факт, который подтверждается даже некоторыми парапсихологами. Они на тонком плане видят, что в.-кцинированные становится как бы отделёнными от Вселенной, мёртвыми, без прежней важной составляющей энергетики и даже того каркаса, на котором такая биополевая структура основывалась. Поэтому оказывается недостижимым их возстановить. Источник видео: https://youtu.be/0VFDnQg851U
Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву. «Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). Цитата из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0
Что содержат «вакцины» и как это влияет на человека. Это в прямом смысле биооружие и «метка» тёмных. https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii — тут было описано.