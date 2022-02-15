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ראש ישראל נפתלי בנט הוא לא המשיח
Pure Judaism
Pure Judaism
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1 view • February 15, 2022
ראש ישראל נפתלי בנט הוא לא המשיח

הסרטון הזה הוא תגובה לסרטון אחר שהכנתי בשם האם ראש הממשלה בנימין נתניהו המלך שאול ונפתלי בנט דוד (המשיח/משיח)?

היו לי תקוות גדולות, אבל אחרי החודשים האחרונים, אני חייב להודות שטעיתי. גם רבנים טעו. כולם טעו.

✳️סרטון קשור:
✔️האם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שאול מלך ונפתלי בנט דוד (המשיח/משיח)?
https://www.brighteon.com/7613b8a3-6fbb-44bb-99b3-7099cc07de46

#נפתליבנט #ישראל #ראשהממשלה #המשיח #משיח #גלובליסט #יהדות #ראשישראל
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israelisraeli politicsnaftali bennett
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