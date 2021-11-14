האם ראש ממשלת ישראלי בנימין נתניהו המלךש  שאואל ונפתלי בנט דוד (המשיח)?

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האם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הוא המלך המודרני שאול ונפתלי בנט הם דוד המודרני?
הרבנים ממשיכים לומר שהמשיח מגיע. שנתניהו יהיה ראש הממשלה האחרון. שנתניהו ייתן את המפתחות למשיח. ובכן, אם אתה חושב שהמשיח פשוט יירד מהעננים,האפילו לא היית שם לב לאופן שבו הדינמיקה בין שני אלה דומה לדינמיקה ההיסטורית לפני 3000 שנה. אז בואו נסתכל על ההיסטוריה והדמיון של שניהם:
✳️וידיאו קשור:
✔️בחירות ישראליות ומשיח מאניה. איפה המשיח היהודי?
https://youtu.be/rut1HLkBqDA
משיח # המשיח 2020 # נתניהו # נפתלי בנט #
פוליטיקה ישראלית 2020 # הימינה # הליקוד #
# ישראל #
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