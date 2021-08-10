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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΩ ΣΕ “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΕΖΟΝΙ” ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. 20 ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.
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83 views • August 10, 2021
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΩ ΣΕ “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΕΖΟΝΙ” ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. 20 ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ. Το αντιεβολιαστικό μανιφέστο μου https://ugetube.com/watch/cOemmEW7veoEJ63 , https://rumble.com/vkxmtm-35161546.html .
Αφιερώνεται σε όσους τόλμησαν να με λασπολογήσουν διασπείροντας την φήμη ότι είμαι εμβολιασμένος – γελάνε μέχρι και οι πέτρες με το κατάντημα στο οποίο μπορεί να φθάσουν κάποιες διεστραμμένες ψυχές. ΠΗΓΗ: ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4761338940547178&;set=a.3952711041409976 .
'Εκτακτη παρέμβαση Ιερομονάχου Ευφροσύνου Σαββαΐτου https://www.brighteon.com/3fc3e3c8-acf6-4f63-8ad2-22390c171041 , για το χάραγμα του αντιχρίστου 666 ως απότοκος της αποστασίας με την αντιχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
Η πληγή της εμβολιαστικής λαίλαπας, μια οριστική παραμόρφωση της θείας εικόνας με το χάραγμα του αντιχρίστου 666 https://www.brighteon.com/ec139aab-7e22-4c42-af15-52925b63d772 .
Αφιερώνεται σε όσους τόλμησαν να με λασπολογήσουν διασπείροντας την φήμη ότι είμαι εμβολιασμένος – γελάνε μέχρι και οι πέτρες με το κατάντημα στο οποίο μπορεί να φθάσουν κάποιες διεστραμμένες ψυχές. ΠΗΓΗ: ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4761338940547178&;set=a.3952711041409976 .
'Εκτακτη παρέμβαση Ιερομονάχου Ευφροσύνου Σαββαΐτου https://www.brighteon.com/3fc3e3c8-acf6-4f63-8ad2-22390c171041 , για το χάραγμα του αντιχρίστου 666 ως απότοκος της αποστασίας με την αντιχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
Η πληγή της εμβολιαστικής λαίλαπας, μια οριστική παραμόρφωση της θείας εικόνας με το χάραγμα του αντιχρίστου 666 https://www.brighteon.com/ec139aab-7e22-4c42-af15-52925b63d772 .
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