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Dr. Fuellmich/Dr. Martin - Les brevets autour du covid
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102 views • July 24, 2021
Publié 21 juillet 2021 : https://rumble.com/vk4m6u-dr.-fuellmichdr.-martin-les-brevets-autour-du-covid.html
JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154
COVID19-LA PREUVE PAR LES BREVETS - UNE HISTOIRE QUI A DEBUTE IL Y A BIEN LONGTEMPS !
Le Dr David Martin et son équipe ont analysé plus de 4000 brevets déposés avant 2019 sur le SARS-CoV-2, les tests et les traitements du COVID19. Chaque étape de la vidéo permet de comprendre l'origine du virus, l'organisation d'un business très lucratif et les évidents conflits d'intérêt d'un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques dont les noms sont clairement cités.
Le Dr Martin préside la société MCA International Risk Management, de notoriété internationale pour avoir réalisé les enquêtes autour des attaques par l'anthrax. De par son activité, la société assure depuis 1998 la plus grande veille en matière de propriété intellectuelle (brevets déposés dans 168 pays), mais également de subventions fédérales et de nombreux dossiers administratifs dont ceux du CDC.
Nota : Et cf. les révélations de Pr JB Fourtillan dès août 2020 : https://www.brighteon.com/bf06dd2b-69db-4ad6-8b3e-1cab9996c663
JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154
COVID19-LA PREUVE PAR LES BREVETS - UNE HISTOIRE QUI A DEBUTE IL Y A BIEN LONGTEMPS !
Le Dr David Martin et son équipe ont analysé plus de 4000 brevets déposés avant 2019 sur le SARS-CoV-2, les tests et les traitements du COVID19. Chaque étape de la vidéo permet de comprendre l'origine du virus, l'organisation d'un business très lucratif et les évidents conflits d'intérêt d'un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques dont les noms sont clairement cités.
Le Dr Martin préside la société MCA International Risk Management, de notoriété internationale pour avoir réalisé les enquêtes autour des attaques par l'anthrax. De par son activité, la société assure depuis 1998 la plus grande veille en matière de propriété intellectuelle (brevets déposés dans 168 pays), mais également de subventions fédérales et de nombreux dossiers administratifs dont ceux du CDC.
Nota : Et cf. les révélations de Pr JB Fourtillan dès août 2020 : https://www.brighteon.com/bf06dd2b-69db-4ad6-8b3e-1cab9996c663
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