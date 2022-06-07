ZELENSKI - GAY CROSS DRESSER , AN ACTOR , A DRUG ADDICT , AND A FREEMASON, WHO WOULD OF KNOWN?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-WEAPON - GIVES YOU AIDS - WANT A SHOT?
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34
2 MERCENARY BRITS CAPTURED FACE DEATHRUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
THE CIA - https://www.brighteon.com/e1a0ee2e-07d2-460b-9db7-2affc9861348
UKRAINE - UK COLUMN NEWS LATEST SHOCKING ATROCITY'S COMMITTED BY UKRAINIAN NAZI ARMY -https://www.bitchute.com/video/nyy5zpE6iZ2r/