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Dioxido de cloro la cura - Chlorine Dioxide the cure
Expanding-the-Kingdom
Expanding-the-Kingdom
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357 views • December 30, 2021
Dioxido de cloro la cura - Chlorine Dioxide the cure
(documents proves since 1982 the safety of using chlorine dioxide)
(los documentos demuestran desde 1982 la seguridad del uso de dióxido de cloro)
--Controlled clinical evaluations of chlorine dioxide, chlorite and chlorate in man
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/
and y
Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide Solution
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/
OTRO VIDEOS sobre Dióxido de Cloro - Other videos about Chlorine Dioxide
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https://www.brighteon.com/f8505a29-09f8-47e0-960b-be3561bf4343
--ENEMAS - ANDREAS KALCKER - DIOXIDO DE CLORO
https://www.brighteon.com/a58910bb-fde8-4c2d-80df-ccebb167320b
--protocolo V para usar con CDS - Dioxido de Cloro
https://www.brighteon.com/f76dbd6e-be27-42b0-913f-e01d101acbc8
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--Como Hacer CDS por Andreas Kalcker (Dioxido de Cloro)
Clorito Sodico y Acido Cloridico
https://www.brighteon.com/029177cf-9d5e-47b0-982d-34a198bd8b82
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https://www.brighteon.com/2f2e1bc2-5eea-4cb5-9496-0593d5de110c
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https://www.brighteon.com/6d26f27f-4123-44d2-ae09-e33d90a61aff
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Keywords
curecurachlorinedioxidedioxidocloro
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