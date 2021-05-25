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63) Aliança Europeia Stop 5G diante da IARC-OMS (Lyon)
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2 views • May 25, 2021
Aliança Europeia Stop 5G em Lyon (França), 19 de Setembro de 2020. Debate público e manifestação diante da Sede da IARC, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro, pertencente à Organização Mundial de Saúde, o órgão responsável pela avaliação e (re)classificação da carcinogénese do electrosmog, radiofrequências, ondas não-ionizantes:
https://www.youtube.com/watch?v=EzPCpVcRdhk
https://www.youtube.com/watch?v=x8XfqvbmKGw
https://www.youtube.com/watch?v=VsAJ0UhcUu8
Memorandos tornados públicos - Funcionários das telecomunicações querem interromper a implantação do 5G com base em questões económicas e de saúde
A dissidência no coração da indústria de telecomunicações prejudica o avanço 5G na França | 18 de Setembro de 2020
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/09/la-dissidence-au-coeur-de-lindustrie-des-telecommunications-sape-la-poussee-de-la-5g-en-france.html
https://www.activistpost.com/2020/09/leaked-memos-telecom-employees-want-to-stop-5g-deployment-based-on-health-and-economic-concerns.html
O CEO da Altice está de acordo com isto (ao nível pessoal pelo menos):
https://youtu.be/53TF0rzgDjs?t=240
https://www.brighteon.com/2ed795b9-e9d8-48da-b738-a7c0e431fb1c
https://www.youtube.com/watch?v=EzPCpVcRdhk
https://www.youtube.com/watch?v=x8XfqvbmKGw
https://www.youtube.com/watch?v=VsAJ0UhcUu8
Memorandos tornados públicos - Funcionários das telecomunicações querem interromper a implantação do 5G com base em questões económicas e de saúde
A dissidência no coração da indústria de telecomunicações prejudica o avanço 5G na França | 18 de Setembro de 2020
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/09/la-dissidence-au-coeur-de-lindustrie-des-telecommunications-sape-la-poussee-de-la-5g-en-france.html
https://www.activistpost.com/2020/09/leaked-memos-telecom-employees-want-to-stop-5g-deployment-based-on-health-and-economic-concerns.html
O CEO da Altice está de acordo com isto (ao nível pessoal pelo menos):
https://youtu.be/53TF0rzgDjs?t=240
https://www.brighteon.com/2ed795b9-e9d8-48da-b738-a7c0e431fb1c
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