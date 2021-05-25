61) 'Pós-pandemia, o 5G não deve ser uma prioridade estratégica' - Alexandre Fonseca, CEO da Altice

#ElectrosmogPortugal 68 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

4 views • May 25, 2021





Parafraseando Alexandre Fonseca, CEO da Altice:

« investir em 5G, depois da pandemia, não deve ser uma prioridade estratégica (...) »



Créditos e fontes:

Canal 'A Cor Do Dinheiro' (Camilo Lourenço):

BPP, Orçamento de Estado, Mariana Mortágua e cativações - 16Out2018:

Comentário Diário - 11 de Fevereiro de 2020:

Conversa Improvável - 11 de Julho de 2020 (Alexandre Fonseca, CEO da Altice):



José Gomes Ferreira (SIC) | créditos par o canal 'Vox Populi':

Fim do dinheiro físico = +COMISSÕES BANCÁRIAS (31/07/2020):



Memorandos tornados públicos - Funcionários das telecomunicações querem interromper a implantação do 5G com base em questões económicas e de saúde

A dissidência no coração da indústria de telecomunicações prejudica o avanço 5G na França | 18 de Setembro de 2020

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/09/la-dissidence-au-coeur-de-lindustrie-des-telecommunications-sape-la-poussee-de-la-5g-en-france.html

https://www.activistpost.com/2020/09/leaked-memos-telecom-employees-want-to-stop-5g-deployment-based-on-health-and-economic-concerns.html

O CEO da Altice está de acordo com isto (ao nível pessoal pelo menos):

https://youtu.be/53TF0rzgDjs?t=240

Vodafone ameaça não ir ao leilão do 5G e retirar de Portugal centro de investigação

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/vodafone-ameaca-nao-ir-ao-leilao-do-5g-e-retirar-de-portugal-centro-de-investigacao

5G: Altice, NOS e Vodafone ao ataque contra a ANACOM:

https://pplware.sapo.pt/informacao/5g-altice-nos-e-vodafone-ao-ataque-contra-a-anacom/



MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal O sistema 5G é um embuste perigoso, de uma ponta à outra.Parafraseando Alexandre Fonseca, CEO da Altice:« investir em 5G, depois da pandemia, não deve ser uma prioridade estratégica (...) »Créditos e fontes:Canal 'A Cor Do Dinheiro' (Camilo Lourenço):BPP, Orçamento de Estado, Mariana Mortágua e cativações - 16Out2018: https://www.youtube.com/watch?v=2ekk5O-rXX0 Comentário Diário - 11 de Fevereiro de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=V7fP7UYa1XU Conversa Improvável - 11 de Julho de 2020 (Alexandre Fonseca, CEO da Altice): https://www.youtube.com/watch?v=CV5CO-_JvgY José Gomes Ferreira (SIC) | créditos par o canal 'Vox Populi':Fim do dinheiro físico = +COMISSÕES BANCÁRIAS (31/07/2020): https://www.youtube.com/watch?v=KpmhYexBi3s Memorandos tornados públicos - Funcionários das telecomunicações querem interromper a implantação do 5G com base em questões económicas e de saúdeA dissidência no coração da indústria de telecomunicações prejudica o avanço 5G na França | 18 de Setembro de 2020O CEO da Altice está de acordo com isto (ao nível pessoal pelo menos):Vodafone ameaça não ir ao leilão do 5G e retirar de Portugal centro de investigação5G: Altice, NOS e Vodafone ao ataque contra a ANACOM:MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGALMovimento Português de Prevenção do Electrosmog Keywords emf5gelectrosmogmicroondasnegociotelecomunicacoesfrequencias

Show More