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Ο ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ!!!
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22 views • January 22, 2022
Ο ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ!!! https://rumble.com/vt2vng-48843196.html , https://ugetube.com/watch/nfaFrGiKNkJVpBf .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… www.freevolition.gr .
ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://ugetube.com/watch/hlYK1bO6fUB46Vw , https://rumble.com/vtet7c-49399896.html , https://www.brighteon.com/d29aa11e-f530-43b2-8895-6e891b6c560a .
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο).
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… www.freevolition.gr .
ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://ugetube.com/watch/hlYK1bO6fUB46Vw , https://rumble.com/vtet7c-49399896.html , https://www.brighteon.com/d29aa11e-f530-43b2-8895-6e891b6c560a .
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο).
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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