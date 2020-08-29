ΑΠΑΤΗ “COVID-19” – Κορυφαίος Βούλγαρος ιατρός προστίθεται στους Έντιμους διεθνώς Επιστήμονες που Αποκαλύπτουν Δημόσια την Παγκόσμια απάτη της ΔΗΘΕΝ «πανδημίας»...

Ta Nea einai Allou 43 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

35 views • August 29, 2020





ΠΗΓΗ :



Δικό μου σχόλιο:

Άλλη μια Μαρτυρία, από εντελώς διαφορετική πηγή αυτή τη φορά, από τη Βουλγαρία, στις 02 Μαΐου 2020 (όπως θα δείτε αν πάτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στη «πηγή» παραπάνω) 1 μήνα μετά από την παρουσίαση (αρχές Απριλίου 2020) του Δρ. Αντριου Κάουφμαν από τις ΗΠΑ (βίντεο εδώ:



Δυστυχώς για την αντίληψη των πολλών παγκοσμίως, το ΚΟΛΠΟ – ΑΠΑΤΗ – «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» με το ψευδώνυμο «πανδημία COVID-19» είναι Άνευ προηγουμένου ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ και συνεπώς «ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ» και «συνομοσιολογία» κυρίως λόγω του Γεγονότος ότι… →

αφενός οι πολλοί ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ οτι ΕΞΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ και ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ και ΒΑΘΟΣ, από τους «ΘΕΣΜΟΥΣ» που δυστυχώς ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ αυτό που ονομάζεται «ΚΡΑΤΟΣ» ή «Οργανωμένη Πολιτεία» και μάλιστα ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ... καθώς έχουν και έχουμε όλες / όλοι μας Ανατραφεί και «Εκπαιδευτεί»... στο ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ κάποια Βασικά Πράγματα... ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ είμαστε όλες / όλοι «νομοταγείς» και «πιστοί»... ή αλλιώς κάποια στιγμή στις ζωές μας, ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΑΜΕ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΜΕ, ΨΑΞΑΜΕ, ΜΑΘΑΜΕ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ, και ΑΝΑΤΡΕΨΑΜΕ ΠΛΗΡΩΣ... πολλά ή και όλα όσα ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ «ΔΙΔΑΞΕΙ» ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ Ο,ΤΙ μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε / θεωρούσαμε ΩΣ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»...

Αφετέρου, και ΠΑΡΑ το γεγονός οτι το ΟΛΟ ΚΟΛΠΟ στο σύνολο της έκτασης, της προϊστορίας του και του βάθους του Προϋποθέτει τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΜΠΟΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΘΕΣΜΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ, και συνεπώς την ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ακόμα και «ΕΙΔΙΚΩΝ»... οι άνθρωποι αυτοί, επίσης ΠΑΡΑ το γεγονός οτι ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΠΟ – ΑΠΑΤΗ... στη Μεγάλη τους Πλειοψηφία, στην ουσία ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΕΑ για την ΚΡΥΦΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!



Εντυπωσιακό!!! δεν είναι??? ΠΩΣ άραγε γίνεται κάτι τέτοιο, τέτοιας κλίμακας εφικτό???



Πριν εξηγήσω όμως το ΠΩΣ στο παραπάνω ερώτημα, θα πρέπει να επισημάνω οτι μπορεί η πλειοψηφία των παραπάνω αναφερόμενων σαν σύνολο πληθυσμιακής ομάδας να μην γνωρίζουν παρά από καθόλου έως ελάχιστα, οι ηγετικές ομάδες των κάθε είδους «ειδικών» έχει κάποια γνώση και άρα οι ολίγοι εξ αυτών συμμετέχουν ΩΣ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ, ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ και ΕΠΙ ΑΔΡΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ... ενώ ταυτόχρονα ΟΥΤΕ εκείνοι έχουν τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ της ΚΡΥΦΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ κάτι το οποίο ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ... ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΑΧΙΣΟΙ και συνήθως ΜΥΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ «ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ»... καθώς και ΑΚΟΜΑ ΟΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΠΕΡΑ και ΠΑΝΩ και από τους τελευταίους αναφερόμενους...



Δεδομένων αυτών, ταυτόχρονα έχω ήδη εν μέρη απαντήσει και στο ερώτημα του «ΠΩΣ» παραπάνω ενώ όπως μπορεί να μαντεύουν κάποιοι από εμάς, η Απάντηση είναι οτι ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «COVID-19», ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο τρόπος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ τύπου ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ το οποίο είναι και ο Αρχαιότερος τρόπος που ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ η ίδια η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ... είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει...

Η δε ΠΥΡΑΜΙΔΑ αποτελείται πάντα από ΕΠΙΠΕΔΑ, τα οποία επανδρώνονται / κατοικούνται από ανθρώπους, οι οποίοι ανά επίπεδο ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να γνωρίζουν ΙΣΑ ΙΣΑ τα όσα είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για να φέρνουν σε πέρας το ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που τους ανατίθεται, οι άνθρωποι αυτοί είναι άπαντες «εκπαιδευμένοι» να ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΝ στους εκάστοτε «ΠΑΡΑΠΑΝΩ» από εκείνους, οι οποίοι βρίσκονται στο αμέσως παραπάνω επίπεδο της πυραμίδας...

Τα μέρη του έργου τα οποία εκτελούνται από το κάθε επίπεδο, προβάλλονται μαζικά ως ΔΗΘΕΝ άσχετα μεταξύ τους και πολλές φορές ακόμα και ως «τυχαία»... και για να μην μακρηγορώ με αυτό τον τρόπο, ανέκαθεν, το πράγμα δουλεύει «ρολόϊ» και ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ , και φυσικά το «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» ΘΡΙΑΜΒΕΒΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΑΓΝΟΙΑ, ΠΗΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ αυτού του κόσμου...



Όσες και όσοι δεν έχετε δει ή ακούσει για το «ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ», αξίζει να το βρείτε και να διαβάσετε για αυτό εδώ:

Σχετικά βίντεο:

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Η Εποχή που ζούμε είναι και διαμορφώνεται όλο και περισσότερο μέσα στα λίγα επόμενα χρόνια… είναι ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ και μετά λόγου γνώσης θα έλεγα ακόμα και «ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ»…

Όσο ΤΑΧΥΤΕΡΑ καταλάβει κανείς ΤΙ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ… τόσο ΚΑΛΥΤΕΡΑ για τον ίδιο και τους ίδιους που θα το καταφέρουν αυτό…



- Morpheus Platon

20-08-2020 Συνέντευξη τού Dr. Stoyan Alexov, προέδρου τής Βουλγαρικής Ένωσης Παθολογίας, από τον Dr. Stoycho Katsarov, πρόεδρο τού Κέντρου Προστασίας τών Δικαιωμάτων τών Πολιτών, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Παθολογίας.ΠΗΓΗ : https://www.globalresearch.ca/no-one-has-died-coronavirus/5717668 Δικό μου σχόλιο:Άλλη μια Μαρτυρία, από εντελώς διαφορετική πηγή αυτή τη φορά, από τη Βουλγαρία, στις 02 Μαΐου 2020 (όπως θα δείτε αν πάτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στη «πηγή» παραπάνω) 1 μήνα μετά από την παρουσίαση (αρχές Απριλίου 2020) του Δρ. Αντριου Κάουφμαν από τις ΗΠΑ (βίντεο εδώ: https://www.brighteon.com/3b4e2190-1bee-4cd8-8c6a-f8ee67bc480d ), όπου ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ μεταξύ πολλών άλλων, το Βασικό και Θεμελιώδες (κατ'εμέ) ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ ΚΡΥΦΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ οτι η ΥΠΑΡΞΗ καν του "COVID-19" / "SARS-COV-2" ΔΕΝ έχει ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ !!! ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ...Δυστυχώς για την αντίληψη των πολλών παγκοσμίως, το ΚΟΛΠΟ – ΑΠΑΤΗ – «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» με το ψευδώνυμο «πανδημία COVID-19» είναι Άνευ προηγουμένου ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ και συνεπώς «ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ» και «συνομοσιολογία» κυρίως λόγω του Γεγονότος ότι… →αφενός οι πολλοί ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ οτι ΕΞΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ και ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ και ΒΑΘΟΣ, από τους «ΘΕΣΜΟΥΣ» που δυστυχώς ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ αυτό που ονομάζεται «ΚΡΑΤΟΣ» ή «Οργανωμένη Πολιτεία» και μάλιστα ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ... καθώς έχουν και έχουμε όλες / όλοι μας Ανατραφεί και «Εκπαιδευτεί»... στο ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ κάποια Βασικά Πράγματα... ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ είμαστε όλες / όλοι «νομοταγείς» και «πιστοί»... ή αλλιώς κάποια στιγμή στις ζωές μας, ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΑΜΕ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΜΕ, ΨΑΞΑΜΕ, ΜΑΘΑΜΕ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ, και ΑΝΑΤΡΕΨΑΜΕ ΠΛΗΡΩΣ... πολλά ή και όλα όσα ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ «ΔΙΔΑΞΕΙ» ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ Ο,ΤΙ μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε / θεωρούσαμε ΩΣ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»...Αφετέρου, και ΠΑΡΑ το γεγονός οτι το ΟΛΟ ΚΟΛΠΟ στο σύνολο της έκτασης, της προϊστορίας του και του βάθους του Προϋποθέτει τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΜΠΟΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΘΕΣΜΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ, και συνεπώς την ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ακόμα και «ΕΙΔΙΚΩΝ»... οι άνθρωποι αυτοί, επίσης ΠΑΡΑ το γεγονός οτι ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΠΟ – ΑΠΑΤΗ... στη Μεγάλη τους Πλειοψηφία, στην ουσία ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΕΑ για την ΚΡΥΦΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!Εντυπωσιακό!!! δεν είναι??? ΠΩΣ άραγε γίνεται κάτι τέτοιο, τέτοιας κλίμακας εφικτό???Πριν εξηγήσω όμως το ΠΩΣ στο παραπάνω ερώτημα, θα πρέπει να επισημάνω οτι μπορεί η πλειοψηφία των παραπάνω αναφερόμενων σαν σύνολο πληθυσμιακής ομάδας να μην γνωρίζουν παρά από καθόλου έως ελάχιστα, οι ηγετικές ομάδες των κάθε είδους «ειδικών» έχει κάποια γνώση και άρα οι ολίγοι εξ αυτών συμμετέχουν ΩΣ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ, ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ και ΕΠΙ ΑΔΡΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ... ενώ ταυτόχρονα ΟΥΤΕ εκείνοι έχουν τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ της ΚΡΥΦΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ κάτι το οποίο ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ... ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΑΧΙΣΟΙ και συνήθως ΜΥΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ «ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ»... καθώς και ΑΚΟΜΑ ΟΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΠΕΡΑ και ΠΑΝΩ και από τους τελευταίους αναφερόμενους...Δεδομένων αυτών, ταυτόχρονα έχω ήδη εν μέρη απαντήσει και στο ερώτημα του «ΠΩΣ» παραπάνω ενώ όπως μπορεί να μαντεύουν κάποιοι από εμάς, η Απάντηση είναι οτι ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «COVID-19», ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο τρόπος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ τύπου ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ το οποίο είναι και ο Αρχαιότερος τρόπος που ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ η ίδια η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ... είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει...Η δε ΠΥΡΑΜΙΔΑ αποτελείται πάντα από ΕΠΙΠΕΔΑ, τα οποία επανδρώνονται / κατοικούνται από ανθρώπους, οι οποίοι ανά επίπεδο ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να γνωρίζουν ΙΣΑ ΙΣΑ τα όσα είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για να φέρνουν σε πέρας το ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που τους ανατίθεται, οι άνθρωποι αυτοί είναι άπαντες «εκπαιδευμένοι» να ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΝ στους εκάστοτε «ΠΑΡΑΠΑΝΩ» από εκείνους, οι οποίοι βρίσκονται στο αμέσως παραπάνω επίπεδο της πυραμίδας...Τα μέρη του έργου τα οποία εκτελούνται από το κάθε επίπεδο, προβάλλονται μαζικά ως ΔΗΘΕΝ άσχετα μεταξύ τους και πολλές φορές ακόμα και ως «τυχαία»... και για να μην μακρηγορώ με αυτό τον τρόπο, ανέκαθεν, το πράγμα δουλεύει «ρολόϊ» και ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ , και φυσικά το «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» ΘΡΙΑΜΒΕΒΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΑΓΝΟΙΑ, ΠΗΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ αυτού του κόσμου...Όσες και όσοι δεν έχετε δει ή ακούσει για το «ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ», αξίζει να το βρείτε και να διαβάσετε για αυτό εδώ: https://www.mixanitouxronou.gr/i-spilia-tou-platona-mia-apo-tis-pio-parastatikes-metafores-olon-ton-epochon-o-ipenigmos-gia-tin-ektelesi-tou-sokrati-ke-to-ithiko-didagma-tis-alligorias-i-amivi-tis-filosofias-den-ine-fimi-ke-pl/ Σχετικά βίντεο:1) https://www.youtube.com/watch?v=JIw3ACO9HS0 2) https://www.youtube.com/watch?v=cZTgISTxNUM Η Εποχή που ζούμε είναι και διαμορφώνεται όλο και περισσότερο μέσα στα λίγα επόμενα χρόνια… είναι ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ και μετά λόγου γνώσης θα έλεγα ακόμα και «ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ»…Όσο ΤΑΧΥΤΕΡΑ καταλάβει κανείς ΤΙ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ… τόσο ΚΑΛΥΤΕΡΑ για τον ίδιο και τους ίδιους που θα το καταφέρουν αυτό…- Morpheus Platon20-08-2020 Keywords hoaxglobalcovid-19covid-1984dicatorship

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