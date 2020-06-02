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Covid-19 – Ελληνικοί υπότιτλοι - PROOF OF A GLOBAL DECEIT - EXPOSED by DR. ANDREW KAUFMAN M.D. - Επικοινωνήστε στα σχόλια
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82 views • June 02, 2020
- Επεξεργασία Υποτίτλων από τον καλό φίλο Γιώργο "Παπίο"
Το παρόν βίντεο «ανέβηκε» αρχικά από τον Βρετανό Ερευνητή David Icke (Ντέϊβιντ Άϊκ) στα Αγγλικά, στις 21-04-2020, με τίτλο “Dr Andrew Kaufman exposing the 'Covid-19' magic trick - the sleight of hand that transformed society” ή στα Ελληνικά «Ο Δρ. Άντριου Κάουφμαν αποκαλύπτει το μαγικό τρικ του 'Covid-19' – το ταχυδακτυλουργικό κόλπο που άλλαξε την κοινωνία»...
Ο Αμερικανός Καθηγητής ιατρικής και Ερευνητής Δρ. Άντριου Κάουφμαν, πάνω από όλα, είναι προφανώς ένας Έντιμος άνθρωπος, και στη συνέχεια ένας Έντιμος και Γενναίος (θα έλεγα!) επιστήμονας, μεταξύ Δυστυχώς τόσο πολλών άλλων συναδέλφων του οι οποίες και οι οποίοι «Σιωπούν»... καθώς και άλλων που... ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΙΩΠΗΣΕΙ... μπροστά από μια Μέγιστη Παγκόσμια ΑΠΑΤΗ η οποία Αλλάζει Ριζικά, Βίαια και Πλήρως την Παγκόσμια ανθρώπινη Κοινωνία όπως την γνωρίζουμε μέχρι τώρα...
Ο ιστότοπος site του Δρ. Άντριου Κάουφμαν (στα Αγγλικά) όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα διαπιστευτήρια του, καθώς επίσης και τις βίντεο-ομιλίες που έχει δημοσιεύσει και δημοσιεύει μαζί με χρήσιμες ιατρικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας του, είναι ο ακόλουθος: www.andrewkaufmanmd.com
- Οι Ελληνικοί υπότιτλοι είναι «χειρόγραφοι» από εμένα και ενσωματωμένοι στο αρχικό Αγγλόφωνο βίντεο του καθηγητή, όπου έχω προσθέσει σύντομη εισαγωγή.
Η φράση «προηγούμενο βίντεο» η οποία ακούγεται από τον καθηγητή Κάουφμαν κατά τη διάρκεια της παρούσας ομιλίας του με την προτροπή «αν δεν το έχετε δει ακόμα, να το δείτε» αναφέρεται σε προηγούμενο βίντεο του ίδιου, και αφορά στο Τί είναι τα «Εξω-σώματα / Exosomes» τα οποία έχουν μεγάλο ρόλο σε αυτή την Παγκόσμια Απάτη, για όσες και όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, βρίσκεται σε βίντεο-ομιλία του ίδιου η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές Απριλίου 2020 στο κανάλι του στο ‘γιου-τιούμπ’ όπως και στο κανάλι του χρήστη "TheFelsyFamily" εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ue-2BxapzM8 και ΕΩΣ ΟΤΟΥ θα υπάρχει...
Όσον αφορά στον πρωτοπόρο Βρετανό Ερευνητή David Icke (Ντέϊβιντ Άϊκ) στον οποίον είμαι ευγνώμων για μεγάλο μέρος της πληροφόρησης μου επί θεμάτων «απαγορευμένων» από τα κυρίαρχα ΜΜΕ(...) και του οποίου το κανάλι στο ‘γιου-τιούμπ’ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ολοκληρωτικά, από το ‘γιου-τιούμπ’ στις 2 Μαϊου 2020 (λόγω των πολύ σημαντικών αποκαλύψεων που έκανε τελευταία...), θα πρέπει να πω οτι μπορεί να μην συμφωνώ 100% με συγκεκριμένα ερευνητικά του συμπεράσματα και απόψεις. Με άλλα λόγια, αν και συμφωνώ μαζί του σε μεγάλο βαθμό, εννοώ οτι με βάση τις προσωπικές μου έρευνες και πηγές, ας πούμε οτι οι δικές μου απόψεις και συμπεράσματα, προχωρούν ακόμα «περισσότερο» ή «παραπέρα» από εκείνες που έχουν καταγραφεί ή και δεν έχουν παρατηρηθεί από εκείνον.
Οι άνθρωποι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ... σε σύγκριση με αυτά που έρχονται... και ένα σημείο «σταθμός» όλων αυτών θα είναι ο Παγκόσμιος Εμβ0λιασμ0ς κατά ενός ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ «ιού»... ο οποίος εκτός από τα συνήθη ΦΟΝΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ κλπ... θα περιέχει επίσης και «ΕΞΥΠΝΗ» ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ δηλαδή «έξυπνα» αυτόνομα ρομπότ σε μεγέθη των Ενδο-κυτταρικών αποστάσεων τα οποία είναι σε θέση, εκτός των άλλων που δεν χωρούν να αναφερθούν εδώ με λεπτομέρειες, και να επικοινωνούν 24/7 ασύρματα με το νέο παγκόσμιο δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης...
Ο ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ «ιός» της ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ «πανδημίας Covid-19» δεν είναι άλλο από (άλλο) ένα Μέγιστο «Εργαλείο» της γνωστής και της Μη ορατής «ΕΛΙΤ», διαμέσου της Παγκόσμιας Φ@ρμ@κο-Βιομηχανίας Εμβ0λίwν και του υψηλού Ιδιοκτήτη της ονόματι ΜΠ1ΛΛ ΓΚ3ΙΤS (υπέρ-πλούσιος μπροστάρης / «αχυράνθρωπος») και του «υποκαταστήματος» του που ονομάζεται «Π.Ο.Υ.» παγκόσμιος οργανισμός υγείας... ώστε βίαια να Προωθήσουν την ΑΤΖΕΝΤΑ της Τεχνοκρατικής Παγκόσμιας Δικτατορίας που αποκαλείται «Παγκόσμια Διακυβέρνηση» η οποία έχει ήδη ξεκινήσει (εδώ και καιρό...) να Επιβάλλεται μέσω και (κυρίως) της «έξυπνης» τεχνολογίας και της «Τεχνητής Νοημοσύνης» / A.I. η οποία στο εξής θα εφαρμόζεται ακόμα ταχύτερα ενώ τα (απαραίτητα για όλα αυτά) Δίκτυα Επικοινωνιών “5G” εγκαθίστανται ήδη ταχύτατα στη διάρκεια μάλιστα του ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ σε πάρα πολλές Μεγαλουπόλεις του κόσμου (όπως και σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη)...
Ο Ίλον Μάσκ / Elon Musk, άλλος ένας «αχυράνθρωπος» Ψυχοπαθής (που θα έπρεπε να βρίσκεται στη Φυλακή για Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας) έχει Λάβει Άδεια από τις ΗΠΑ να θέσει σε Τροχιά 42.000 (!) Δορυφόρους του Παγκόσμιου “5G”… Όπως δείχνει η Μελέτη του Δρ. Άρθουρ Φέρστενμπεργκ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ με την ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ που "διαγιγνώσκεται" ως "κορώνα-ιός"... Το σχετικό βιβλίο με τίτλο “The Invisible Rainbow – A History of Electricity & Life” μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.8freebooks.net/download-the-invisible-rainbow-arthur-firstenberg-pdf/
Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα για όλο αυτό... και ΔΥΣΤΥΧΩΣ η πλειοψηφία της Ανθρωπότητας θα συνεχίσει να «κοιμάται»...
- English audio & subs version: https://www.brighteon.com/b6692e0e-59f0-4420-a6ef-dd86eb1fb729
Το παρόν βίντεο «ανέβηκε» αρχικά από τον Βρετανό Ερευνητή David Icke (Ντέϊβιντ Άϊκ) στα Αγγλικά, στις 21-04-2020, με τίτλο “Dr Andrew Kaufman exposing the 'Covid-19' magic trick - the sleight of hand that transformed society” ή στα Ελληνικά «Ο Δρ. Άντριου Κάουφμαν αποκαλύπτει το μαγικό τρικ του 'Covid-19' – το ταχυδακτυλουργικό κόλπο που άλλαξε την κοινωνία»...
Ο Αμερικανός Καθηγητής ιατρικής και Ερευνητής Δρ. Άντριου Κάουφμαν, πάνω από όλα, είναι προφανώς ένας Έντιμος άνθρωπος, και στη συνέχεια ένας Έντιμος και Γενναίος (θα έλεγα!) επιστήμονας, μεταξύ Δυστυχώς τόσο πολλών άλλων συναδέλφων του οι οποίες και οι οποίοι «Σιωπούν»... καθώς και άλλων που... ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΙΩΠΗΣΕΙ... μπροστά από μια Μέγιστη Παγκόσμια ΑΠΑΤΗ η οποία Αλλάζει Ριζικά, Βίαια και Πλήρως την Παγκόσμια ανθρώπινη Κοινωνία όπως την γνωρίζουμε μέχρι τώρα...
Ο ιστότοπος site του Δρ. Άντριου Κάουφμαν (στα Αγγλικά) όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα διαπιστευτήρια του, καθώς επίσης και τις βίντεο-ομιλίες που έχει δημοσιεύσει και δημοσιεύει μαζί με χρήσιμες ιατρικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας του, είναι ο ακόλουθος: www.andrewkaufmanmd.com
- Οι Ελληνικοί υπότιτλοι είναι «χειρόγραφοι» από εμένα και ενσωματωμένοι στο αρχικό Αγγλόφωνο βίντεο του καθηγητή, όπου έχω προσθέσει σύντομη εισαγωγή.
Η φράση «προηγούμενο βίντεο» η οποία ακούγεται από τον καθηγητή Κάουφμαν κατά τη διάρκεια της παρούσας ομιλίας του με την προτροπή «αν δεν το έχετε δει ακόμα, να το δείτε» αναφέρεται σε προηγούμενο βίντεο του ίδιου, και αφορά στο Τί είναι τα «Εξω-σώματα / Exosomes» τα οποία έχουν μεγάλο ρόλο σε αυτή την Παγκόσμια Απάτη, για όσες και όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, βρίσκεται σε βίντεο-ομιλία του ίδιου η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές Απριλίου 2020 στο κανάλι του στο ‘γιου-τιούμπ’ όπως και στο κανάλι του χρήστη "TheFelsyFamily" εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ue-2BxapzM8 και ΕΩΣ ΟΤΟΥ θα υπάρχει...
Όσον αφορά στον πρωτοπόρο Βρετανό Ερευνητή David Icke (Ντέϊβιντ Άϊκ) στον οποίον είμαι ευγνώμων για μεγάλο μέρος της πληροφόρησης μου επί θεμάτων «απαγορευμένων» από τα κυρίαρχα ΜΜΕ(...) και του οποίου το κανάλι στο ‘γιου-τιούμπ’ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ολοκληρωτικά, από το ‘γιου-τιούμπ’ στις 2 Μαϊου 2020 (λόγω των πολύ σημαντικών αποκαλύψεων που έκανε τελευταία...), θα πρέπει να πω οτι μπορεί να μην συμφωνώ 100% με συγκεκριμένα ερευνητικά του συμπεράσματα και απόψεις. Με άλλα λόγια, αν και συμφωνώ μαζί του σε μεγάλο βαθμό, εννοώ οτι με βάση τις προσωπικές μου έρευνες και πηγές, ας πούμε οτι οι δικές μου απόψεις και συμπεράσματα, προχωρούν ακόμα «περισσότερο» ή «παραπέρα» από εκείνες που έχουν καταγραφεί ή και δεν έχουν παρατηρηθεί από εκείνον.
Οι άνθρωποι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ... σε σύγκριση με αυτά που έρχονται... και ένα σημείο «σταθμός» όλων αυτών θα είναι ο Παγκόσμιος Εμβ0λιασμ0ς κατά ενός ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ «ιού»... ο οποίος εκτός από τα συνήθη ΦΟΝΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ κλπ... θα περιέχει επίσης και «ΕΞΥΠΝΗ» ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ δηλαδή «έξυπνα» αυτόνομα ρομπότ σε μεγέθη των Ενδο-κυτταρικών αποστάσεων τα οποία είναι σε θέση, εκτός των άλλων που δεν χωρούν να αναφερθούν εδώ με λεπτομέρειες, και να επικοινωνούν 24/7 ασύρματα με το νέο παγκόσμιο δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης...
Ο ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ «ιός» της ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ «πανδημίας Covid-19» δεν είναι άλλο από (άλλο) ένα Μέγιστο «Εργαλείο» της γνωστής και της Μη ορατής «ΕΛΙΤ», διαμέσου της Παγκόσμιας Φ@ρμ@κο-Βιομηχανίας Εμβ0λίwν και του υψηλού Ιδιοκτήτη της ονόματι ΜΠ1ΛΛ ΓΚ3ΙΤS (υπέρ-πλούσιος μπροστάρης / «αχυράνθρωπος») και του «υποκαταστήματος» του που ονομάζεται «Π.Ο.Υ.» παγκόσμιος οργανισμός υγείας... ώστε βίαια να Προωθήσουν την ΑΤΖΕΝΤΑ της Τεχνοκρατικής Παγκόσμιας Δικτατορίας που αποκαλείται «Παγκόσμια Διακυβέρνηση» η οποία έχει ήδη ξεκινήσει (εδώ και καιρό...) να Επιβάλλεται μέσω και (κυρίως) της «έξυπνης» τεχνολογίας και της «Τεχνητής Νοημοσύνης» / A.I. η οποία στο εξής θα εφαρμόζεται ακόμα ταχύτερα ενώ τα (απαραίτητα για όλα αυτά) Δίκτυα Επικοινωνιών “5G” εγκαθίστανται ήδη ταχύτατα στη διάρκεια μάλιστα του ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ σε πάρα πολλές Μεγαλουπόλεις του κόσμου (όπως και σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη)...
Ο Ίλον Μάσκ / Elon Musk, άλλος ένας «αχυράνθρωπος» Ψυχοπαθής (που θα έπρεπε να βρίσκεται στη Φυλακή για Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας) έχει Λάβει Άδεια από τις ΗΠΑ να θέσει σε Τροχιά 42.000 (!) Δορυφόρους του Παγκόσμιου “5G”… Όπως δείχνει η Μελέτη του Δρ. Άρθουρ Φέρστενμπεργκ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ με την ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ που "διαγιγνώσκεται" ως "κορώνα-ιός"... Το σχετικό βιβλίο με τίτλο “The Invisible Rainbow – A History of Electricity & Life” μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.8freebooks.net/download-the-invisible-rainbow-arthur-firstenberg-pdf/
Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα για όλο αυτό... και ΔΥΣΤΥΧΩΣ η πλειοψηφία της Ανθρωπότητας θα συνεχίσει να «κοιμάται»...
- English audio & subs version: https://www.brighteon.com/b6692e0e-59f0-4420-a6ef-dd86eb1fb729
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