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WHAT DOES CIA DIRECTOR GINA HASKELL KNOW ABOUT MURDER OF SEAL TEAM 6 BY JOE BIDEN, BARRACK HUSSEIN OBAMA, AND HILLARY CLINTON WITH A STINGER MISSILE FROM QATAR DISNEY LAND 379 ECONS - AL UDEID ?
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CIA WHISTLEBLOWER DROPS TERRA BYTES OF INFORMATION THAT TELLS OF HILLARY CLINTON, JOE BIDEN, AND BARRACK HUSSEIN OBAMA TAKING A STINGER MISSILE FROM QATAR s AL UDEID AIR BASE FOR THE PURPOSE OF KILLING SEAL TEAM 6 ON EXTORTION 17 WHICH WAS SHOT DOWN BY ROCKET – NOT AN RPG SAYS THE EYE WITNESS
IRAN PAID BY UNITED STATES TO HIDE BIN LADEN
IRAN PAID BY UNITED STATES AFTER BEING EXTORTED BY IRAN $ 150 BILLION
EXTORTION 17 WAS SHOT DOWN BY STINGER MISSILE SOLD THROUGH DISNEY LAND QATAR USAF AL UDEID AIR FORCE BASE.
BLOOD MONEY PAID TO U.S. SENATORS AND CONGRESS MEMBERS $ 2 BILLION TO SILENCE THEM
TREASON
PATRIOTS THE TRAITORS MUST HANG PUBLICLY THE ORIGINALS AND ALL BODY DOUBLES
BARRACK HUSSEIN OBAMA HAS 6 BODY DOUBLES
HANG ALL THE TRAITORS
CIA WHISTLEBLOWER DROPS TERRA BYTES OF INFORMATION THAT TELLS OF HILLARY CLINTON, JOE BIDEN, AND BARRACK HUSSEIN OBAMA TAKING A STINGER MISSILE FROM QATAR s AL UDEID AIR BASE FOR THE PURPOSE OF KILLING SEAL TEAM 6 ON EXTORTION 17 WHICH WAS SHOT DOWN BY ROCKET – NOT AN RPG SAYS THE EYE WITNESS
IRAN PAID BY UNITED STATES TO HIDE BIN LADEN
IRAN PAID BY UNITED STATES AFTER BEING EXTORTED BY IRAN $ 150 BILLION
EXTORTION 17 WAS SHOT DOWN BY STINGER MISSILE SOLD THROUGH DISNEY LAND QATAR USAF AL UDEID AIR FORCE BASE.
BLOOD MONEY PAID TO U.S. SENATORS AND CONGRESS MEMBERS $ 2 BILLION TO SILENCE THEM
TREASON
PATRIOTS THE TRAITORS MUST HANG PUBLICLY THE ORIGINALS AND ALL BODY DOUBLES
BARRACK HUSSEIN OBAMA HAS 6 BODY DOUBLES
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