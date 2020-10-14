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HUSSEIN OBAMA, HILLARY & JOE BIDEN KILLED SEAL TEAM 6; SENATORS & CONGRESS MEMBERS WERE PAID $ 2 BILLION TO BE SILENT AND COMMITTED TREASON - IT IS TIME TO HANG THE TRAITORS PUBLICLY
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185 views • October 14, 2020
IRAN PAID BY UNITED STATES TO HIDE BIN LADEN
IRAN PAID BY UNITED STATES AFTER BEING EXTORTED BY IRAN $ 150 BILLION
EXTORTION 17 WAS SHOT DOWN BY STINGER MISSILE SOLD THROUGH DISNEY LAND QATAR USAF AL UDEID AIR FORCE BASE.
BLOOD MONEY PAID TO U.S. SENATORS AND CONGRESS MEMBERS $ 2 BILLION TO SILENCE THEM
TREASON
PATRIOTS THE TRAITORS MUST HANG PUBLICLY THE ORIGINALS AND ALL BODY DOUBLES
BARRACK HUSSEIN OBAMA HAS 6 BODY DOUBLES
HANG THEM ALL
IRAN PAID BY UNITED STATES AFTER BEING EXTORTED BY IRAN $ 150 BILLION
EXTORTION 17 WAS SHOT DOWN BY STINGER MISSILE SOLD THROUGH DISNEY LAND QATAR USAF AL UDEID AIR FORCE BASE.
BLOOD MONEY PAID TO U.S. SENATORS AND CONGRESS MEMBERS $ 2 BILLION TO SILENCE THEM
TREASON
PATRIOTS THE TRAITORS MUST HANG PUBLICLY THE ORIGINALS AND ALL BODY DOUBLES
BARRACK HUSSEIN OBAMA HAS 6 BODY DOUBLES
HANG THEM ALL
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