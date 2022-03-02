© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
► ► АСТРАЛЬНЫЕ РЕПТИЛОИДЫ, их роль в происходящем! Вся ВЕРХУШКА РЕПТОсушка!!! Вот, чётко объяснено
Follow
3
Share
Report
819 views • March 02, 2022
"Астральные Рептилоиды, их роль в происходящем! Вся ВЕРХУШКА РЕПТОсушка!!! Вот, чётко объяснено".
https://www.brighteon.com/3541326e-7437-41e9-9794-33019981abd5 — «Братоубийственная война. Точка невозврата. «Договорняк с рептилоидами»».
https://youtu.be/DMoj7tfZuME
Текст: https://usmalos.com/novosti/2022/02/24/statya-materi-mira-marii-devi-hristos-dogovornyak-s-reptiloidami/
https://www.brighteon.com/58808192-d656-4c0d-87ba-093336caaea5 — «28.02.2022. Братоубийственная война. Первая Фаза. Резня в Украине»
https://youtu.be/lfSeBr3Djb0
Текст: https://usmalos.com/novosti/2022/03/01/statya-obraschenie-materi-mira-marii-devi-hristos-k-zhivym-zemlyanam/
См.: https://www.brighteon.com/ad7ff35d-1040-4e1f-8961-fad8e9980c57 "НИКОМУ НИЧЕМ ОСОБО РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ!!!!!!!!!!!!!
Почему?
Потому что на самом деле всё идёт по плану сил тьмы!..
Основная цель дьявольских глобалистов-упырей, ради достижения которой всё делается, — это порабощение душ землян, уловление навеки в страдания для безсветных демонический ярусов..."
Коронавирус больше не работает, следующая тактика — война! Это их намерение заменить один режим другим... Для принудительного чипо-укалывания всех!
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
«...Над каждым осознающим Явление Спасительницы Планеты — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Стоит Мощная Духовная Защита от всего. И это — проверенный жизнью факт. А Молитва Света — Самое Мощное Слово, Ломающее все коды тёмных, НейтРАлизующая «метку Зверя», не говаря о радиации, вирусах и т.д. Её Сила РАботает на всех уровнях, даже во сне. Запомните: Это ваша Панацея. Но есть поговорка: «На Бога надейся, а сам не плошай!». Посему, если вы только будете уповать на Духовную Защиту Матери Мира, а сами при этом будете сидеть до последнего по квартирам в ожидании, пока не постучат к вам в дверь, то, Полагаю, некоторым прийдётся изпытать шок от всего произходящего. Нужно заблаговременно подготовить места для пересидки тёмного времени, собрать запас семян, круп, мёда, масла гхи, орехов, сухофруктов, лечебных трав, тёплых вещей. И уже перебираться в эти места. Или находиться вблизи этих мест. Естественно, социум нужно уже оставить. Это «система Зверь», и находиться в ней, — значит заживо себя отдавать на заклание Князю Тьмы. Пока Даётся Спасительное Время, нужно объединяться в группы, хотя бы по 100 человек. Чтобы в каждой группе был свой ответственный. Тогда можно организоваться против «системы Зверь». Что при этом делать? Думаю, уже ни для кого не секрет. Протесты — хорошее средство. Отказывайтесь от мобильной связи, электронных документов. А пока будете молчать и ждать своего убиения через вакцины, 5G, — наступит настоящий террор. Остаются считанные месяцы. Скоро связи не будет. Рептилоиды отключат сайты, как сейчас скрывают Мои Видео, так сокроют всю правдивую информацию. И начнётся зомбаж страхом, паникой. Всех загонят по домам и уже никуда не денешься от этих биороботов под видом полиции. Свой новый мировой бес-порядок вампиры будут усугублять. Только осознание Духовной Силы Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС поможет землянам спастись от погибели. Но, главное — сохранить свою душу и Совесть» («ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 89-90).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
https://www.brighteon.com/3541326e-7437-41e9-9794-33019981abd5 — «Братоубийственная война. Точка невозврата. «Договорняк с рептилоидами»».
https://youtu.be/DMoj7tfZuME
Текст: https://usmalos.com/novosti/2022/02/24/statya-materi-mira-marii-devi-hristos-dogovornyak-s-reptiloidami/
https://www.brighteon.com/58808192-d656-4c0d-87ba-093336caaea5 — «28.02.2022. Братоубийственная война. Первая Фаза. Резня в Украине»
https://youtu.be/lfSeBr3Djb0
Текст: https://usmalos.com/novosti/2022/03/01/statya-obraschenie-materi-mira-marii-devi-hristos-k-zhivym-zemlyanam/
См.: https://www.brighteon.com/ad7ff35d-1040-4e1f-8961-fad8e9980c57 "НИКОМУ НИЧЕМ ОСОБО РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ!!!!!!!!!!!!!
Почему?
Потому что на самом деле всё идёт по плану сил тьмы!..
Основная цель дьявольских глобалистов-упырей, ради достижения которой всё делается, — это порабощение душ землян, уловление навеки в страдания для безсветных демонический ярусов..."
Коронавирус больше не работает, следующая тактика — война! Это их намерение заменить один режим другим... Для принудительного чипо-укалывания всех!
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
«...Над каждым осознающим Явление Спасительницы Планеты — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Стоит Мощная Духовная Защита от всего. И это — проверенный жизнью факт. А Молитва Света — Самое Мощное Слово, Ломающее все коды тёмных, НейтРАлизующая «метку Зверя», не говаря о радиации, вирусах и т.д. Её Сила РАботает на всех уровнях, даже во сне. Запомните: Это ваша Панацея. Но есть поговорка: «На Бога надейся, а сам не плошай!». Посему, если вы только будете уповать на Духовную Защиту Матери Мира, а сами при этом будете сидеть до последнего по квартирам в ожидании, пока не постучат к вам в дверь, то, Полагаю, некоторым прийдётся изпытать шок от всего произходящего. Нужно заблаговременно подготовить места для пересидки тёмного времени, собрать запас семян, круп, мёда, масла гхи, орехов, сухофруктов, лечебных трав, тёплых вещей. И уже перебираться в эти места. Или находиться вблизи этих мест. Естественно, социум нужно уже оставить. Это «система Зверь», и находиться в ней, — значит заживо себя отдавать на заклание Князю Тьмы. Пока Даётся Спасительное Время, нужно объединяться в группы, хотя бы по 100 человек. Чтобы в каждой группе был свой ответственный. Тогда можно организоваться против «системы Зверь». Что при этом делать? Думаю, уже ни для кого не секрет. Протесты — хорошее средство. Отказывайтесь от мобильной связи, электронных документов. А пока будете молчать и ждать своего убиения через вакцины, 5G, — наступит настоящий террор. Остаются считанные месяцы. Скоро связи не будет. Рептилоиды отключат сайты, как сейчас скрывают Мои Видео, так сокроют всю правдивую информацию. И начнётся зомбаж страхом, паникой. Всех загонят по домам и уже никуда не денешься от этих биороботов под видом полиции. Свой новый мировой бес-порядок вампиры будут усугублять. Только осознание Духовной Силы Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС поможет землянам спастись от погибели. Но, главное — сохранить свою душу и Совесть» («ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 89-90).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Keywords
vaccinationtechnologymark of the beastreptiliansbluetoothreptilesbiometricsluciferinqr codegraphenemagnetizeswar ukraine russialaser mark 666mark of antichristtotal transhumanismnanotechnologiegraphene hydroxidepcr test brain infection dna test control coronavirus genocidgmo geno modified organisms chippingmac addresseschip protectiondivine assistanceprotective prayerappeal to parentspfizer 666 mark of the beast antichrist
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.