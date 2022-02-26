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Братоубийственная война. Точка невозврата. Виктория ПреобРАженская. «Договорняк с рептилоидами»
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602 views • February 26, 2022
Виктория ПреобРАженская. «Договорняк с рептилоидами».
Читает Автор. https://youtu.be/DMoj7tfZuME
Текст: https://usmalos.com/novosti/2022/02/24/statya-materi-mira-marii-devi-hristos-dogovornyak-s-reptiloidami/
Договорняк с рептилоидами
Думаю, самое время назвать вещи своими именами. Итак — братоубийственная война, как одна из кульминационных точек невозврата, за которой последует новый этап жизни землян. Почему именно зеркальная дата 22.02.2022 стала той роковой чертой, за которой разпростёрлась бездна? Во-первых, не секрет, что стоящие ныне над этим миром пришлые захватчики и им управляющие через своих легатов — очень любят мистические даты. Во-вторых, именно эта дата открывает чёрный коридор, по которому в мир войдёт единый правитель, чьим числом сегодня уже всё помечено, за изключением тех избранных, имена которых записаны в Книге Жизни.
Помните, в одном из Моих Видео был разкрыт план глобалистов по захвату мира и приведения его к мировому концлагерю? Так эти ребята в аккурат идут по своему чёрному плану, в отличие от тех «белых добряков», которые подставляют свои обе щеки для битья.
Известно, что операция «ковид» всем набила оскомину, и план «А» по всемирной утилизации почти провалился ввиду прозрения многих противников навязываемого обмана-истерии в СМИ. СМИ — это рупор «системы Зверь». И именно они ведут мир к погибели. Без зомбоящика подобной оферты чернушников невозможно было бы провернуть во всём мире. Но, как говарится: «маемо, що маемо». И сегодня этот спектакль продолжается по полной.
Итак, план «Б». Что это такое? А это и есть братоубийственная война, утилизирующая белые коренные народы Руси, являющиеся костью в горле мирового правительства.
За последние тридцать лет тёмными было сделано всё, чтобы посеять рознь между славянами, имеющими единый корень жизни. И ныне — изТарический центр Руси Киев стал разсадником демонизма, обращающего некогда живые души в мёртвые. Три правителя-управленца: Путин, Байден и Зеленский договорились о том, как будут кошмарить славян Руси, ввергая их в войну с целью утилизации. Ибо, если бы это было не так, то почему в 2013 году Путин признал новое правительство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота? А в 2014 году не защитил руськое население Донбасса? И только спустя восемь лет, вдруг вспомнил, что там гибнут мирные жители? Территория-то давно разпродана. И сегодня только и остаётся: зачистить самых «патриотичных» и «свидомых». Именно поэтому и разыгран этот военный спектакль. Ибо «военное положение», объявленное на Украине, — это развязанные руки у служителей «системы Зверь». Теперь будут приняты и применены человеконенавистнические законы, отнимающие все права и свабоды, отменены денежные купюры и заменены на электронные, а повсюду будут введены карательные войска нового мирового бес-порядка. Теперь Конституция уже не работает. И всё, что будет далее предпринято тёмными, — это чипирование населения и сдача его в утиль Антихристу. Кто отыграет его злоключительную роль — скоро увидим. Войну и завершит «миролюбивый» Антихрист, который явится, как олицетворение «любви и добра» на Земле. Но за доброй маской дяди откроется Его жуткий звериный оскал и тогда: «он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя … ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение,13:16-18).
Взрывы, которые с пяти утра 24 февраля 2022 года раздавались по всей Украине, — есть ничто иное, как инсценировка шоу-войны между Украиной и Россией. Но на самом деле это всего лишь договорняк глобального уровня. А стреляют и кошмарят народ «с рання» спецслужбы, среди которых не только подразделения российских войск, но и наёмные боевики США, Британии и других шестёрок Антихриста. А шум создаётся вокруг якобы России, которая «бьёт по стратегическим объектам Украины». На кого разсчитан этот обман? На обывателей, сидящих у зомбоящиков и поедающих пачками попкорн.
Все, кто предал Спасительницу Руси Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС на поругание и унижение, страдание и суд, — сегодня получают созревшие плоды по делам своим, направляясь за своими лживыми предводителями, ведущими управляемое зомбированное стадо на убой. Идёт изполнение Приговора по отношению к предавшим свою Душу и СоВесть. Да Будет СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! И Виктория Света для всех живых! АУМ РА!
Ом Каликая Намах!
Виктория ПреобРАженская
24.02.2022
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Читает Автор. https://youtu.be/DMoj7tfZuME
Текст: https://usmalos.com/novosti/2022/02/24/statya-materi-mira-marii-devi-hristos-dogovornyak-s-reptiloidami/
Договорняк с рептилоидами
Думаю, самое время назвать вещи своими именами. Итак — братоубийственная война, как одна из кульминационных точек невозврата, за которой последует новый этап жизни землян. Почему именно зеркальная дата 22.02.2022 стала той роковой чертой, за которой разпростёрлась бездна? Во-первых, не секрет, что стоящие ныне над этим миром пришлые захватчики и им управляющие через своих легатов — очень любят мистические даты. Во-вторых, именно эта дата открывает чёрный коридор, по которому в мир войдёт единый правитель, чьим числом сегодня уже всё помечено, за изключением тех избранных, имена которых записаны в Книге Жизни.
Помните, в одном из Моих Видео был разкрыт план глобалистов по захвату мира и приведения его к мировому концлагерю? Так эти ребята в аккурат идут по своему чёрному плану, в отличие от тех «белых добряков», которые подставляют свои обе щеки для битья.
Известно, что операция «ковид» всем набила оскомину, и план «А» по всемирной утилизации почти провалился ввиду прозрения многих противников навязываемого обмана-истерии в СМИ. СМИ — это рупор «системы Зверь». И именно они ведут мир к погибели. Без зомбоящика подобной оферты чернушников невозможно было бы провернуть во всём мире. Но, как говарится: «маемо, що маемо». И сегодня этот спектакль продолжается по полной.
Итак, план «Б». Что это такое? А это и есть братоубийственная война, утилизирующая белые коренные народы Руси, являющиеся костью в горле мирового правительства.
За последние тридцать лет тёмными было сделано всё, чтобы посеять рознь между славянами, имеющими единый корень жизни. И ныне — изТарический центр Руси Киев стал разсадником демонизма, обращающего некогда живые души в мёртвые. Три правителя-управленца: Путин, Байден и Зеленский договорились о том, как будут кошмарить славян Руси, ввергая их в войну с целью утилизации. Ибо, если бы это было не так, то почему в 2013 году Путин признал новое правительство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота? А в 2014 году не защитил руськое население Донбасса? И только спустя восемь лет, вдруг вспомнил, что там гибнут мирные жители? Территория-то давно разпродана. И сегодня только и остаётся: зачистить самых «патриотичных» и «свидомых». Именно поэтому и разыгран этот военный спектакль. Ибо «военное положение», объявленное на Украине, — это развязанные руки у служителей «системы Зверь». Теперь будут приняты и применены человеконенавистнические законы, отнимающие все права и свабоды, отменены денежные купюры и заменены на электронные, а повсюду будут введены карательные войска нового мирового бес-порядка. Теперь Конституция уже не работает. И всё, что будет далее предпринято тёмными, — это чипирование населения и сдача его в утиль Антихристу. Кто отыграет его злоключительную роль — скоро увидим. Войну и завершит «миролюбивый» Антихрист, который явится, как олицетворение «любви и добра» на Земле. Но за доброй маской дяди откроется Его жуткий звериный оскал и тогда: «он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя … ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение,13:16-18).
Взрывы, которые с пяти утра 24 февраля 2022 года раздавались по всей Украине, — есть ничто иное, как инсценировка шоу-войны между Украиной и Россией. Но на самом деле это всего лишь договорняк глобального уровня. А стреляют и кошмарят народ «с рання» спецслужбы, среди которых не только подразделения российских войск, но и наёмные боевики США, Британии и других шестёрок Антихриста. А шум создаётся вокруг якобы России, которая «бьёт по стратегическим объектам Украины». На кого разсчитан этот обман? На обывателей, сидящих у зомбоящиков и поедающих пачками попкорн.
Все, кто предал Спасительницу Руси Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС на поругание и унижение, страдание и суд, — сегодня получают созревшие плоды по делам своим, направляясь за своими лживыми предводителями, ведущими управляемое зомбированное стадо на убой. Идёт изполнение Приговора по отношению к предавшим свою Душу и СоВесть. Да Будет СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! И Виктория Света для всех живых! АУМ РА!
Ом Каликая Намах!
Виктория ПреобРАженская
24.02.2022
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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