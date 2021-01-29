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ΝΕΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ. NEW CONCENTRATION CAMPS LIKE AUSCHWITZ-BIRKENAU IN GERMANY FOR THOSE WHO REACT TO THE DICTATORIAL WORLD QUARANTINE
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ΝΕΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ. NEW CONCENTRATION CAMPS LIKE AUSCHWITZ-BIRKENAU IN GERMANY FOR THOSE WHO REACT TO THE ANTICHRIST ZIONIST DICTATORIAL WORLD GENOCIDAL QUARANTINE https://ugetube.com/watch/sObvb6gDilYyBA4 , https://rumble.com/vpx3td-new-concentration-coronavirus-quarantine-camps-like-auschwitz-birkenau-in-g.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.brighteon.com/0058abb8-1cc5-41f8-bc1c-1285e86c631b .
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b . ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b . ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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