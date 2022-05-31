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10. Cand Satana e in control permanent - Iasmin si Paul
Terapia SOZO
Terapia SOZO
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24 views • May 31, 2022
Prezentarea a 10-a "Cand Satana e in control permanent - Iasmin si Paul", din seria "Cum se aplică Legea lui Dumnezeu astăzi, cuprinde mai multe subiecte având ca baza felul în care Satana conduce lucrurile în așa fel încât să aibă control permanent asupra ființelor umane. El foloseste pentru aceasta sistemul Medico-Farmaceutic in mod special, dar si alte industrii, precum cel muzical, media (Social Media, Televiziunea, telecomunicatiile, etc), transportul, sistemul bancar, etc. De altfel, aceasta este ceea ce Dumnezeu ne-a comunicat ca va avea loc in Apocalipsa 13 indeosebi, dar si Danie capitolele 7, 10-12, Matei 24, Luca 17 si 21 si 2 Tesaloniceni 2.
Noi traim in aceste vremuri, chiar inainte de revenirea lui Isus Hristos!

Singura noastra speranta contra otravurilor folosite de ei nu este sa ne abtinem, sa fugim (daca Domnul inca nu ne spune) sau altceva. Singura noastra speranta este sa ne apropiem de Dumnezeu si sa fim siguri ca suntem in El, ne alimentam doar din El si ii slujim doar Lui la fiecare pas.

Alte platforme:
- https://www.brighteon.com/a0db9c31-95af-4e15-b628-bb2ffb7e63a8
- https://odysee.com/@TerapiaSOZO:0/10.SatanainControlPermanent-IasminSiPaul:8
- https://www.bitchute.com/video/1I5V1EPCoYkT/
- https://ugetube.com/watch/10-cand-satana-e-in-control-permanent-iasmin-si-paul_6mdCauRrKeAwPHI.html
- https://rumble.com/v16vgof-10.-cand-satana-e-in-control-permanent.html


Subimpartiri prezentare:
00:13:30 - Care este problema cu aceasta injectie/ser de astazi?
00:24:57 - Ce este acela un cod genetic, care este in injectie?
00:34:34 - Ce sunt virusii?
01:02:16 - Care este defapt problema cu injectia aceasta?
01:17:58 - Un documentar care dezvaluie acelasi lucru, problema mai profunda a injectiei.
01:24:05 - Legatura dintre Șarpele cel vechi și sistemul medico-farmaceutic
01:28:20 - Este injectia aceasta semnul fiarei?
01:32:40 - Ce legatura are Papaliatatea cu toate acestea?
01:47:55 - Încotro ne îndreptăm?


Prezentarile pregatitoare pentru numărul 10.
https://youtu.be/IvBRmSjcDXs - 09. Când Satana are acces

https://youtu.be/IjwmN5gQgPk - 08. Influente invizibile si inconstiente

https://youtu.be/nyqOKpjEGAE - 06. Medicamentele sunt otrava?

https://youtu.be/WoNvL6j0ZJA - 05. Ce facem cu suplimentele?

https://youtu.be/wjkArs_RTAQ - 04. Razboi contra sarii?

https://rumble.com/vezlcp-vaccinul-este-o-solutie-mai-buna.html - Prezentarea din Martie 2021 despre aceasta injectie genetica

https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html - Watch the water video


Tratamente:
https://youtu.be/7IPHUk59fHo - Ceara de albine

https://youtu.be/XpMqeuJU-p4 - Cum rezolvam stresul.


Citate folosite:
- https://www.bbc.com/future/article/20201027-what-is-added-to-vaccines
- https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_050317_v8_4.pdf
- “Medicamentele noastre ne omoară în numere mari” Peter C Gøtzsche - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25355584/
- “Studiu sugerează că erorile Medicale sunt a treia cauză a mortalității în SUA” (după boli coronariene și cancer) https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/study_suggests_medical_errors_now_third_leading_cause_of_death_in_the_ushttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27143499/


- “Când bacteriile lizogene (un tip de răspândire a virușilor) au fost lizate (dezintegrare prin ruperea peretelui celular sau membranei) din afară, nici un virus nu a fost detectat. Dar din când în când o bacterie a fost lizată în mod spontan și a produs mulți viruși. Influența luminii ultraviolete în a induce eliberearea acestor viruși a fost o observație cheie care a început să descrie această relație curioasă dintre virus și gazda lui.” Fields Virology, edited by B.N. Fields and others, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996, p 6.
- “Viruses: Genetically encoded alarm messages for communication between individuals“ https://www.oatext.com/pdf/CMID-5-175.pdf “Conform prezentei teorii a alertei informative, virușii nu sunt microorganisme externe trupului nostru, ci materialul genetic al lor este deja conținut în ADN/ARN al celulelor noastre, în ceea ce cunoaștem ca Retrovirușii Endogenici (ERVs). Un virus ar fi defapt o Secreție Exogenă Celulară de Gene (ECGS) (secretă cod genetic datorită unor factori externi) purtând informație de alertă care ar fi produse de celule sub stres. Sunt alcătuiți din gene ADN sau ARN înglobate în o capsulă de proteină și, în unele cazuri, o membrană protectivă. Astfel de acoperiri le-ar da posibilitatea să îndure condițiile de dislocare în interiorul organismului, sau între diferiți indivizi, și posedă forma de a se atașa pentru a transmite informația lor unei celule recipiente specifice. În sfârșit, Vezicule Extracelulare (EVs) secretate după intrarea acestor ECGS în celulele țintă, ar perfoma, printre alte funcții, aceea de mesageri secundari a unui mesaj viral de departe, definind răspunsul imun al receptorilor.”
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