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IS THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP GOVERNANCE FORMED NOW BY THE WHO? Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥ;
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62 views • May 15, 2022
IS THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP GOVERNANCE FORMED NOW BY THE WHO? Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥ; https://ugetube.com/watch/2tgeVJLvabvf7o7 , https://rumble.com/v14ujoh-is-the-antichrist-world-dictatorship-governance-formed-now-by-the-who.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://www.facebook.com/harilaosgox/videos/352807286830916 , https://www.eyewideopen.org/?p=3808 , https://off-guardian.org/2022/04/19/pandemic-treaty-will-hand-who-keys-to-global-government , https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/real-risk-pandemic-treaty-could-watered-stop-new-outbreaks , https://worldfreedomalliance.org/gr/news/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/ . Ευχαριστώ θερμά την εν Χριστώ αδελφή μου Βασιλική Βαγιανού που μου έδωσε την πηγή της είδησης από το facebook αλλά και πολλές άλλες σημαντικές πηγές και πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμεύουν σε νέες έρευνες και δημιουργία βίντεο… Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΑ... ΚΑΙ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ…
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v12ny5p-lockdowns-vaccines-masks-weaken-the-immune-system.html , https://www.brighteon.com/c033b530-3439-4da7-922c-455d3cfd4133 , https://ugetube.com/watch/nKZ6u1lGftqVioP .
WAR MASS KIDNAPPING OF CHILDREN FROM CHINA-CORONAVIRUS-TERROR-DICTATOR-ANTICHRIST-STATE AND THEN ALL OVER THE WORLD LIKE THE DICTATORIAL LOCKDOWNS? ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΚΟΡΩΝΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ META ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ; https://rumble.com/v10h2rk-war-mass-kidnapping-of-children-from-china-coronavirus-terror-dictator-anti.html , https://www.brighteon.com/eec9abf1-eff5-4977-b295-980c0a2fd9ff , https://ugetube.com/watch/tic1I814bC3blQI .
ΑΡΘΡΟ: "ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ) http://www.freevolition.gr/constitution.htm "... (ΘΑΡΡΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ).
...
... "ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ Άρθρο 1 παράγραφος 3 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα» (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΗΕ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ. 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ"...
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v12ny5p-lockdowns-vaccines-masks-weaken-the-immune-system.html , https://www.brighteon.com/c033b530-3439-4da7-922c-455d3cfd4133 , https://ugetube.com/watch/nKZ6u1lGftqVioP .
WAR MASS KIDNAPPING OF CHILDREN FROM CHINA-CORONAVIRUS-TERROR-DICTATOR-ANTICHRIST-STATE AND THEN ALL OVER THE WORLD LIKE THE DICTATORIAL LOCKDOWNS? ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΚΟΡΩΝΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ META ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ; https://rumble.com/v10h2rk-war-mass-kidnapping-of-children-from-china-coronavirus-terror-dictator-anti.html , https://www.brighteon.com/eec9abf1-eff5-4977-b295-980c0a2fd9ff , https://ugetube.com/watch/tic1I814bC3blQI .
ΑΡΘΡΟ: "ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ) http://www.freevolition.gr/constitution.htm "... (ΘΑΡΡΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ).
...
... "ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ Άρθρο 1 παράγραφος 3 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα» (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΗΕ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ. 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ"...
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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