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"Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ" ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. "TRUTH ABOUT MASKS- research"
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"Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ" ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. "TRUTH ABOUT MASKS- research"... sources: https://thecovidblog.com/truth-about-masks/ , https://scripta---manent.blogspot.com/2021/02/blog-post_41.html ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥΣ, LOCKDOWN ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ... ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ… ΓΙΑΤΙ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΦΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ (ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ) ΑΛΛΑ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟ 2021 ΠΛΕΟΝ… http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔημοΣΙΟΤΡΟΜΟκρατίας ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΟΠΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΚΑΡΚΙΝΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΡΙΠΗΣ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ, ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ, ΠΕΙΝΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΤΟ 2020) ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ ΑΛΛΑ «ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ»!... https://www.worldometers.info/ …
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ … https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d ...
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a ...
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d .
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e (ΒΙΝΤΕΟ)
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥΣ, LOCKDOWN ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ... ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ… ΓΙΑΤΙ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΦΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ (ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ) ΑΛΛΑ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟ 2021 ΠΛΕΟΝ… http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔημοΣΙΟΤΡΟΜΟκρατίας ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΟΠΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΚΑΡΚΙΝΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΡΙΠΗΣ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ, ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ, ΠΕΙΝΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΤΟ 2020) ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ ΑΛΛΑ «ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ»!... https://www.worldometers.info/ …
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ … https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d ...
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a ...
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d .
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e (ΒΙΝΤΕΟ)
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