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46) Robert F. Kennedy Jr.: Corporatismo transformando pessoas em produtos (Dez 2019)
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52 views • April 14, 2021
Créditos para o Canal 'The Truth About Vaccines':
O excerto (1:11:44 a 1:16:08) é válido em relação ao 5G e a toda a questão da grelha "inteligente" e transhumanismo.
The Truth About Vaccines Docu-Series: Episode 9
https://youtu.be/FIGjQMlLFj8?t=4296
Texto do vídeo:
As pessoas falam sobre governos grandes e como são uma ameaça à democracia. E é, se o Governo puder espiar-nos, como o nosso Governo faz hoje em dia. Se eles puderem torturar pessoas, o que é algo que anteriormente nunca foi aceite nos EUA, se eles puderem ler o nosso correio, guardá-lo e e fazer-nos todas estas coisas. Toda a gente sabe que é um perigo!
O maior perigo desde o início da História do nosso país, essa era a percepção dos maiores visionários e amados líderes políticos, a maior ameaça à democracia Americana era o desmedido poder corporativo.
Thomas Jefferson avisou que as grandes corporações não podiam ser acusadas, tal como ele disse, elas são eternas e não têm alma, e elas irão crescer e dominar a democracia. E se as deixarmos desenvolver à vontade com estas regras de responsabilidades limitadas. Vamos arrepender-nos, a nossa democracia não irá sobreviver.
Andrew Jackson disse a mesma coisa, que até os seus ossos lutavam contra os Bancos, para que eles não impusessem as suas condições.
Kenny Roosevelt, um Republicano, disse que a democracia Americana nunca será destruída por uma potência estrangeira. Nós somos demasiado grandes e poderosos. Mas ele disse que poderíamos ser subvertidos por malfeitores de grande riqueza, que a minariam por dentro.
Dwight Eisenhower, Republicano, disse no meu aniversário, em 1960, na altura em deixava a Presidência, e o meu tio entrava, ele deu um discurso em que avisava a América contra o domínio do complexo industrial corporativo militar. Uma unidade do poder corporativo e governamental.
Abraham Lincoln, fundador do Partido Republicano e provavelmente, o melhor Presidente da nossa História, no auge da Guerra Civil, ele disse: "eu tenho o Sul contra mim e as grandes empresas atrás de mim. E pela minha nação, eu temo mais as grandes empresas".
Franklin Roosevelt disse, durante a II Guerra Mundial, que o domínio do Governo pelo poder das grandes empresas é a "essência do fascismo", e Benito Mussolini disse o mesmo, queixou-se que o fascismo deveria passar a chamar-se de corporativismo. Porque era uma fusão entre o Estado e o poder das empresas (corporações).
Hoje em dia, estamos a viver aquilo que todos estes senhores nos foram avisando. Existe uma unidade perfeita entre o CDC, EPA, HHS, FDA e as agências reguladoras, e as empresas de vacinas. E transformaram os Americanos em produtos.
Temos de compreender como nação, que o domínio dos negócios pelo Governo chama-se de Comunismo. O domínio do Governo pelas empresas chama-se de Fascismo. Ora, a nossa função é patrulhar esse canal estreito, mantendo o poder do Governo sob controlo com a nossa mão direita, e as grandes empresas controladas com a mão esquerda. E avançar por essa estrada do capitalismo de mercado livre e democracia. E para fazer isso, necessitamos de ter um público educado, que compreenda a ciência, que entenda e seja sensível a todos os marcos da tirania e que esteja disposto e pronto a defender os valores do nosso país e da nossa cultura, e a saúde das nossas crianças, não importa o custo que isso trará às nossas próprias vidas.
Todos os que estão nesta sala estão já nessa categoria. O nosso desafio agora é sair e encontrar todas as outras pessoas, todos os homens e mulheres de boa-vontade neste país que, se entendessem o que sabemos, estariam connosco 100%. Precisamos de trazer de volta o nosso país, a saúde das nossas crianças e a nossa democracia. Muito obrigado!
19) Avisos do Passado no Presente: https://www.brighteon.com/b0295a87-67df-4c18-a0ef-b29a2c816fe9
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
O excerto (1:11:44 a 1:16:08) é válido em relação ao 5G e a toda a questão da grelha "inteligente" e transhumanismo.
The Truth About Vaccines Docu-Series: Episode 9
https://youtu.be/FIGjQMlLFj8?t=4296
Texto do vídeo:
As pessoas falam sobre governos grandes e como são uma ameaça à democracia. E é, se o Governo puder espiar-nos, como o nosso Governo faz hoje em dia. Se eles puderem torturar pessoas, o que é algo que anteriormente nunca foi aceite nos EUA, se eles puderem ler o nosso correio, guardá-lo e e fazer-nos todas estas coisas. Toda a gente sabe que é um perigo!
O maior perigo desde o início da História do nosso país, essa era a percepção dos maiores visionários e amados líderes políticos, a maior ameaça à democracia Americana era o desmedido poder corporativo.
Thomas Jefferson avisou que as grandes corporações não podiam ser acusadas, tal como ele disse, elas são eternas e não têm alma, e elas irão crescer e dominar a democracia. E se as deixarmos desenvolver à vontade com estas regras de responsabilidades limitadas. Vamos arrepender-nos, a nossa democracia não irá sobreviver.
Andrew Jackson disse a mesma coisa, que até os seus ossos lutavam contra os Bancos, para que eles não impusessem as suas condições.
Kenny Roosevelt, um Republicano, disse que a democracia Americana nunca será destruída por uma potência estrangeira. Nós somos demasiado grandes e poderosos. Mas ele disse que poderíamos ser subvertidos por malfeitores de grande riqueza, que a minariam por dentro.
Dwight Eisenhower, Republicano, disse no meu aniversário, em 1960, na altura em deixava a Presidência, e o meu tio entrava, ele deu um discurso em que avisava a América contra o domínio do complexo industrial corporativo militar. Uma unidade do poder corporativo e governamental.
Abraham Lincoln, fundador do Partido Republicano e provavelmente, o melhor Presidente da nossa História, no auge da Guerra Civil, ele disse: "eu tenho o Sul contra mim e as grandes empresas atrás de mim. E pela minha nação, eu temo mais as grandes empresas".
Franklin Roosevelt disse, durante a II Guerra Mundial, que o domínio do Governo pelo poder das grandes empresas é a "essência do fascismo", e Benito Mussolini disse o mesmo, queixou-se que o fascismo deveria passar a chamar-se de corporativismo. Porque era uma fusão entre o Estado e o poder das empresas (corporações).
Hoje em dia, estamos a viver aquilo que todos estes senhores nos foram avisando. Existe uma unidade perfeita entre o CDC, EPA, HHS, FDA e as agências reguladoras, e as empresas de vacinas. E transformaram os Americanos em produtos.
Temos de compreender como nação, que o domínio dos negócios pelo Governo chama-se de Comunismo. O domínio do Governo pelas empresas chama-se de Fascismo. Ora, a nossa função é patrulhar esse canal estreito, mantendo o poder do Governo sob controlo com a nossa mão direita, e as grandes empresas controladas com a mão esquerda. E avançar por essa estrada do capitalismo de mercado livre e democracia. E para fazer isso, necessitamos de ter um público educado, que compreenda a ciência, que entenda e seja sensível a todos os marcos da tirania e que esteja disposto e pronto a defender os valores do nosso país e da nossa cultura, e a saúde das nossas crianças, não importa o custo que isso trará às nossas próprias vidas.
Todos os que estão nesta sala estão já nessa categoria. O nosso desafio agora é sair e encontrar todas as outras pessoas, todos os homens e mulheres de boa-vontade neste país que, se entendessem o que sabemos, estariam connosco 100%. Precisamos de trazer de volta o nosso país, a saúde das nossas crianças e a nossa democracia. Muito obrigado!
19) Avisos do Passado no Presente: https://www.brighteon.com/b0295a87-67df-4c18-a0ef-b29a2c816fe9
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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