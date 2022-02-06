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ANOTHER VAXX VICTIM SPEAKS OUT! TERRIBLY DAMAGED BY THE GMO DNA CHANGING MRNA GOF BIO WEAPON JAB
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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343 views • February 06, 2022
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3

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FARMER JONES - https://www.brighteon.com/94c174e3-24d4-44fa-a6d7-deb51d5d7ebb

Israeli Doctor Confirms 80% Hospitalized Are Vaxxed - https://www.brighteon.com/aaf952f7-8552-4b35-9f3d-d45d1080b411

OPENING SESSION OF THE GRAND JURY - https://www.brighteon.com/afda9ba1-2440-40d5-ab71-96fc2a9d01f1

SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d

CARDIAC NURSE TELLS HORRIFIC CHILD HEART ATTACK - SHARE https://www.brighteon.com/2fd85335-5125-44f9-8c0f-d1f4306e430b

CAFE ST GEORGE - OWEN BENJAMIN IS CONTROLLED OPPOSITION - https://www.bitchute.com/video/BSQvMsmePkUs/

SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

GO BEYOND FEAR - REGAIN YOUR SOVEREIGNTY AND BE THE CHANGE - STEP INTO YOUR OWN POWER NOW! - https://www.brighteon.com/053ff9cf-22bb-4912-bd2a-44afe85704da

vaxxed now glowing under black light - https://www.brighteon.com/d77d0c8a-abf0-402c-a131-7528dff8548a

TUCKER CARLSON - YOUR NOT ALLOWED ? TO CRITICIZE GEORGE SOROS - https://www.brighteon.com/7d98dea1-4f11-4b70-9882-9de78575b3f0

IS THIS JUST MORE THEATER FOR THE DUMBED MASSES? - https://www.brighteon.com/87a372ab-db32-453e-8d46-b3a47f673fd7

YOU GUESSED IT THEY FAKED IT! - NASA LIES - https://www.brighteon.com/d4203468-4067-41ac-b6d8-066b363b872f

HOSPITALS ALARMING STAY UK FUNERAL DIRECTOR TELL THE TRUTH ON THE COLD BLOODED KILLER DOCTORS - https://www.brighteon.com/44810336-8442-471a-8141-8c6a123bb085

SAY THAT AGAIN! - YOU GET "AIDS" FROM THE MRNA CLOT SHOT! - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - OR AIDS - https://www.brighteon.com/74fceb8e-5e87-47c1-9a40-44e47c72663b

THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDLE! - THE WEF ALL IN ON THIS ONE! - https://www.brighteon.com/345b49e8-c5e5-4116-8470-4a23624cbff1

SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25

Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
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