Se terminan las OPORTUNIDADES Parte 2 de 4

Se terminan las OPORTUNIDADES.
¿Qué está ocurriendo, qué va a ocurrir este 27 de noviembre en el Congreso de la Nación Argentina?*
Encuentro del 17-11-25 🔥 I M P E R D I B L E* 🔥
Ariel Pavón, activista anti agendas globalista supra nacionales, convoca a un encuentro especial al Consultor Santiago Caviglia y al Dr. Gastón Cornu Labat.
La pandemia del COVID 19 ha resultado ser la mayor estafa, engaño y perjuicio que ha sufrido la Humanidad en toda su historia.
El Consultor Santiago Caviglia (especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción) y el Dr. Gastón Cornú Labat (activista internacional anti agendas globalistas supra nacionales) solicitan a la Diputada Marilú Quiroz (principal organizadora del evento contra la imposición obligatoria y compulsiva de vacunación nacional) que el contenido de este video realice la apertura del encuentro a celebrar este 27 de noviembre ante el Congreso de la Nación Argentina.
El mismo fue confeccionado estratégicamente a medida para aprovechar esta gran oportunidad previendo que, con el mismo, se eleve y consolide el nivel concerniente a los reclamos en defensa y recuperación de los derechos, la justicia, dignidad, bienestar, salud y vida de cada ciudadano argentino y del mundo.
Esto incluye también, la salud y vida de nuestros propios hijos y demás descendientes.
Este video contiene las principales partes (sin distorsionar ni sacar de contexto) correspondientes a un audio oculto realizado a una alta autoridad de la OPS/OMS de la Argentina quien confiesa en privado, lo que nadie en público se atreve blanquear.* https://www.brighteon.com/1c3db2a9-810d-4cce-bbf0-797272354513
EL ONU GATE, UN ESCANDALO MAS GRANDE QUE EL MISMO WATERGATE.
Es sí como nos cuidan, protegen y velan por nuestra salud y vida nuestros gobernantes en complicidad con la OPS, OMS y la ONU.
Audio oculto obtenido el 5-3-24 en la OPS/OMS de Argentina (versión original sin edición alguna) desnuda la corrupción que se cocina tras bambalinas en estas estructuras globalistas supra nacionales de poder. Ver síntesis en texto y audio oculto completo de la OPS/OMS: https://drive.google.com/file/d/1GXepOOpIoxP-N2rkbzu3yldNldXlRii4/view Ver y descargar Modelo de Carta Intimatoria la cual fue entregada el 5-3-2024 ante la OPS/OMS en la Argentina y en otros 5 países americanos.
Las mismas, nunca fueron respondidas: OPS y OMS, Absténganse de Continuar Accionando Sus Agendas Genocidas https://drive.google.com/file/d/1DgW0pcVcsqdhH0159K3UR2SbASKon37c/view