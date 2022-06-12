TEDROS - MEET THE TRANS GAY COMMUNIST LESBIAN LEADERS OF THE W-H-O - THERE ALL KILLER PSYCHOPATHS, HOMOS .TRANNYS AND SEXUAL DEVIANTS WHO HEAD THESE CORRUPT ORGANISATIONS - THE INNOCENT AND THE FOOL!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE REAL TEDROS - FROM TERRORIST TO THE LEADER OF THE W-H-O -https://www.brighteon.com/ab5b627e-9730-4a20-a566-530414082963
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
WE WARNED YOU DESTRUCTION OF THE TEMPLE - https://www.bitchute.com/video/jdhxKKMnd8dW/
WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf
DR MIKE YEADON -https://www.bitchute.com/video/DwDt2sByItiA/
THE RECEIPTS - DR DAVID MARTIN -https://www.brighteon.com/8601f34b-13e5-4dad-a2c9-8d796f65bf47
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
SMALLPOX SMAHLLPOX - https://www.brighteon.com/3d94c5de-48f9-4151-b8e8-6d2688c61231
WE WARNED YOU! - VAXX DEATHS ARE THROUGH THE ROOF - IT WAS A BIO-WEAPON NOT A "VACCINE" - https://www.brighteon.com/b6941faf-247d-418a-9007-9109eaf2a6a2
A MESSAGE TO PRESEDENT ZELENSKI FROM HIS GENERAL - https://www.brighteon.com/7e4cd460-b45c-4c1d-817e-81fe320076f5