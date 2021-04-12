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ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ HELLASBOOK.GR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
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10 views • April 12, 2021
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ HELLASBOOK.GR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ https://ugetube.com/watch/ZgtZPLGigdcTMA2
ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ.
Ο CHAT SERVER ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ Stranger ΖΗΛΕΨΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ FACEBOOK, TOY YOUTUBE, ΤΟΥ TWITTER ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ… https://www.brighteon.com/935dce7c-e356-437d-a2a4-e01bbc12c1f9 .
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ Stranger ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ CHAT SERVER ΣΤΙΣ 12/4/2021.
Stranger — Σήμερα στις 2:05 ΜΜ
Στους κανονες του σερβερ μας απαγορευεται η οποιαδηποτε προωθηση πληροφοριας βαζει προσωπικων πιστευω η κατηχησης κοκ , σας παρακαλω να μην χρησιμοποιητε το τσατ μας περαν απο τους λογους που εχει δημουργηθει
Ευστάθιος Μοσχοβίτης: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στο Άρθρo 14. Παρ.1: «Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς».
Stranger — Σήμερα στις 2:15 ΜΜ
Στην δημοκρατια του πολιτισμου της χεστρας μπορεις να κανεις οτι γουσταρεις αν θες να συνεχισεις να εισαι εδω θα ακολουθησεις τους κανονες μας , ευχαριστω ..
Ευστάθιος Μοσχοβίτης: ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΣΟΥ... ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΩ ΑΝΟΜΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ... ΑΙΔΩΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΟΜΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΑΝΟΜΙΑ... ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΝΑ ΥΒΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ FACEBOOK ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ; https://www.brighteon.com/0408eab4-8e33-401b-9273-75747d8e7bfd .
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ nikolas gonos (Stranger) ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΡΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ;;;; https://hellasbook.gr/question/tha-stamatisei-kapote-o-ellinas-na-pisteyei-stin-evraiohristianiki-mparoyfa--60702adde2550684b15a2537 ΑΙΔΩΣ!!!! ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ;;;; Ή ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ;;;; https://hellasbook.gr/user/nikolas_gonos ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΚΡΥΒΕΣΤΕ.ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΣΧΕΤΟ;;; ...ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; https://hellasbook.gr/question/pisteyete-nikolas-gonos-oti-epitrepetai-dimosia-na-vrizoyn-ton-anastimeno-t--60746fef39c9bdab54db995f ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝ ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ… ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ… ΑΙΔΩΣ…
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΛΕΤΕ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ; ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΑΣ.
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΑΦΟΥ ΣΑΣ ΣΕΒΟΜΑΙ ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΟΧΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΚΡΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΣΑΣ ΜΙΛΑΩ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ…
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ... ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΖΩ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΝ ΛΙΘΑΡΙ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΘΑ ΦΩΝΑΖΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Σύνταγμα: Άρθρo 14, παραγραφος 1: «Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς». Παράγραφος 2: «O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθε άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται».
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948)
Άρθρο 19: «Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο» https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1
ΥΓ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΑΚΟΜΑ ΘΕΟΣ ΝΑ ΖΗΣΩ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΣΟ ΖΩ ΟΜΟΛΟΓΩ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ, ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ».
ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ.
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Ευστάθιος Μοσχοβίτης: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στο Άρθρo 14. Παρ.1: «Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς».
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Στην δημοκρατια του πολιτισμου της χεστρας μπορεις να κανεις οτι γουσταρεις αν θες να συνεχισεις να εισαι εδω θα ακολουθησεις τους κανονες μας , ευχαριστω ..
Ευστάθιος Μοσχοβίτης: ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΣΟΥ... ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΩ ΑΝΟΜΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ... ΑΙΔΩΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΟΜΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΑΝΟΜΙΑ... ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΝΑ ΥΒΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ FACEBOOK ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ; https://www.brighteon.com/0408eab4-8e33-401b-9273-75747d8e7bfd .
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ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΑΦΟΥ ΣΑΣ ΣΕΒΟΜΑΙ ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΟΧΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΚΡΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΣΑΣ ΜΙΛΑΩ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ…
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Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948)
Άρθρο 19: «Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο» https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf .
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