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ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΙΩΠΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ.
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40 views • March 30, 2022
ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΙΩΠΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ https://ugetube.com/watch/j38EtJK81o7WgDH , https://rumble.com/vz2dqt-free-hellas-2022.html . ΠΗΓΗ: https://amazonios.net/i-choynta-mitsotaki-erixe-chimika-stoys-ygieionomikoys-mia-traymatias https://www.facebook.com/100071041600548/videos/332948265519501 , https://www.facebook.com/100071041600548/videos/2029975073853533 .
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑ ΑΠΕΙΡΑ EMAILS ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ EMAILS ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ [email protected] ΚΑΤΑΓΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ… http://www.freevolition.gr … (ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΥΡΙΕ «ΑΓΓΕΛΕ» ΔΕΝ ΕΧΩ «ΛΙΣΤΑ»… ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ… ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ)… ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΑΠΕΙΡΑ EMAILS ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ;;; ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΩ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ EMAILS… ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΩ ΟΣΟ ΖΩ… «ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΙΝΕΙΣ»;;; ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΛΑΒΟΣ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ «ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙ» ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ…
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
Αναίσθητοι θεατές της Θείας Αιμορραγίας + ποίημα_Φωνή του Θείου Αίματος - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://www.brighteon.com/c14c828b-080c-4b8a-b984-1d21bb7dd502 , https://ugetube.com/watch/WdDl5XFIpxzQAii , https://rumble.com/vyrdgq-the-orthodox-truth-of-christ.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/a-UbZA9jpWk .
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
IF THE PEOPLE WANT PEACE WHO IS DOING WARS? COVID VACCINES OF DEATH. ΕΑΝ ΟΙ ΛΑΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ; ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (VIDEO-ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vyyt50-if-the-people-want-peace-who-is-doing-wars-covid-vaccines-of-death..html , https://www.brighteon.com/016f7195-10f3-4eb2-9ab6-d5734c8f08ed , https://ugetube.com/watch/mPSTkVKvh7CRyOf , https://freevolition.substack.com/p/if-the-people-want-peace-who-is-doing . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2022/65615-deaths-now-reported-in-europe-and-the-usa-following-covid-19-vaccines-corporate-media-refuses-to-publish-this-data .
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . https://freevolition.substack.com .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑ ΑΠΕΙΡΑ EMAILS ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ EMAILS ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ [email protected] ΚΑΤΑΓΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ… http://www.freevolition.gr … (ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΥΡΙΕ «ΑΓΓΕΛΕ» ΔΕΝ ΕΧΩ «ΛΙΣΤΑ»… ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ… ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ)… ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΑΠΕΙΡΑ EMAILS ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ;;; ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΩ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ EMAILS… ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΩ ΟΣΟ ΖΩ… «ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΙΝΕΙΣ»;;; ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΛΑΒΟΣ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ «ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙ» ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ…
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Αναίσθητοι θεατές της Θείας Αιμορραγίας + ποίημα_Φωνή του Θείου Αίματος - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://www.brighteon.com/c14c828b-080c-4b8a-b984-1d21bb7dd502 , https://ugetube.com/watch/WdDl5XFIpxzQAii , https://rumble.com/vyrdgq-the-orthodox-truth-of-christ.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/a-UbZA9jpWk .
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
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Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . https://freevolition.substack.com .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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