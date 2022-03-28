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Αναίσθητοι θεατές της Θείας Αιμορραγίας + ποίημα_Φωνή του Θείου Αίματος - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
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40 views • March 28, 2022
Αναίσθητοι θεατές της Θείας Αιμορραγίας + ποίημα_Φωνή του Θείου Αίματος - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://ugetube.com/watch/WdDl5XFIpxzQAii , https://rumble.com/vyrdgq-the-orthodox-truth-of-christ.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/a-UbZA9jpWk .
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
http://www.freevolition.gr
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
http://www.freevolition.gr
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