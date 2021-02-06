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Елена Калле "Механизм действия новой вакцины (человек становится трансгенным)"
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581 views • February 06, 2021
Доклад молекулярного биолога Елены Геннадьевны Калле в рамках проведенного 2 февраля 2021 года в московской гостинице "Метрополь" научно-общественного круглого стола на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности", инициированного заслуженной артисткой Российской Федерации Марией Шукшиной.
С момента объявления на территории РФ пандемии коронавируса прошел год. За это время в обществе накопилось много вопросов, связанных как с природой самого вируса, так и с мерами, которые предпринимаются властями для борьбы с «пандемией».
Коронавирусная инфекция во всех документах официально именуется «новой», а это значит, что научная база по ней только накапливается. На данном этапе обычно выдвигаются различные гипотезы, которые свободно обсуждаются - и в процессе научной дискуссии ученые приходят к единому мнению. Однако в случае с COVID-19 произошла странная вещь - научная дискуссия была отменена в принципе. Есть только одна официальная версия происходящего, только один алгоритм действий - от Минздрава и Роспотребнадзора, на все остальное тут же вешается ярлык дезинформации, маргинальщины, конспирологии и т.д. Однако при серьезном логическом подходе официальная повестка не выдерживает никакой критики - такой зачин беседе дала молекулярный биолог Елена Калле. Что самое главное для человека, когда он принимает решение сделать прививку? Четко понимать, что именно он вводит в свой организм, насколько это безопасно и эффективно.
«Поиски информации о безопасности вакцины «Спутник V» на сайте ее производителя, а также на сайте Минздрава, не дают никаких результатов. Там есть ссылки на результаты клинических испытаний, но к сожалению, все они ведут на страницы на иностранном языке. И главное, что в разделе «результаты» там отмечено «результаты не опубликованы». То есть все это де-факто является пустышкой», - отметила Калле.
Далее в процессе обсуждения последовал серьезный научный рассказ от Елены Калле на тему возможного встраивания чужеродного РНК в ДНК человека после вакцинации:
«Для меня является научным фактом перенос чужеродного гена в составе вакцины, встраивание его в организм человека и последующее функционирование в этом организме. Можно говорить о том, что мы впервые в истории имеем дело с масштабным экспериментом по выведению трансгенных людей. По крайней мере неоспорим факт, что ДНК многих привившихся новыми векторными вакцинами впоследствии изменится. Почему наше законодательство молчит с этой позиции, почему нет подобных предупреждений на официальном сайте производителя? Мне это совершенно не понятно».
Полная запись проведенного научно-общественного круглого стола на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности" по инициативе заслуженной артистки России Марии Шукшиной: https://www.brighteon.com/d1926a85-560d-4711-b355-7a8addfeef20
Участники мероприятия:
1. Маргарита Павлова - член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.
2. Александр Головашкин - покловник полиции Герой Российской Федерации.
3. Николай Земцов - депутат ГосДумы.
4. Игорь Гундаров - советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
5. Владислав Шафиалинов - президент Группы медицинских компаний "Ваш Доктор", профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории.
6. Александр Полетаев - доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.
7. Александр Редько - профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).
8. Павел Воробьев - доктор медицинских наук, профессор, советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.
9. Андрей Цветков - иммунолог, вирусолог и бактериолог.
10. Елена Калле - молекулярный биолог.
11. Александр Саверский - президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», юрист.
12. Ольга Николаевна Четверикова - кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.
13. Дмитрий Казаков - адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнёры", член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области.
14. Павлов Андрей Васильевич - полковник ВМФ, участник совета общероссийского офицерского собрания.
15. Ирина Медведева - директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог.
16. Александр Порожняков - руководитель общественного движения Царский Крест.
С момента объявления на территории РФ пандемии коронавируса прошел год. За это время в обществе накопилось много вопросов, связанных как с природой самого вируса, так и с мерами, которые предпринимаются властями для борьбы с «пандемией».
Коронавирусная инфекция во всех документах официально именуется «новой», а это значит, что научная база по ней только накапливается. На данном этапе обычно выдвигаются различные гипотезы, которые свободно обсуждаются - и в процессе научной дискуссии ученые приходят к единому мнению. Однако в случае с COVID-19 произошла странная вещь - научная дискуссия была отменена в принципе. Есть только одна официальная версия происходящего, только один алгоритм действий - от Минздрава и Роспотребнадзора, на все остальное тут же вешается ярлык дезинформации, маргинальщины, конспирологии и т.д. Однако при серьезном логическом подходе официальная повестка не выдерживает никакой критики - такой зачин беседе дала молекулярный биолог Елена Калле. Что самое главное для человека, когда он принимает решение сделать прививку? Четко понимать, что именно он вводит в свой организм, насколько это безопасно и эффективно.
«Поиски информации о безопасности вакцины «Спутник V» на сайте ее производителя, а также на сайте Минздрава, не дают никаких результатов. Там есть ссылки на результаты клинических испытаний, но к сожалению, все они ведут на страницы на иностранном языке. И главное, что в разделе «результаты» там отмечено «результаты не опубликованы». То есть все это де-факто является пустышкой», - отметила Калле.
Далее в процессе обсуждения последовал серьезный научный рассказ от Елены Калле на тему возможного встраивания чужеродного РНК в ДНК человека после вакцинации:
«Для меня является научным фактом перенос чужеродного гена в составе вакцины, встраивание его в организм человека и последующее функционирование в этом организме. Можно говорить о том, что мы впервые в истории имеем дело с масштабным экспериментом по выведению трансгенных людей. По крайней мере неоспорим факт, что ДНК многих привившихся новыми векторными вакцинами впоследствии изменится. Почему наше законодательство молчит с этой позиции, почему нет подобных предупреждений на официальном сайте производителя? Мне это совершенно не понятно».
Полная запись проведенного научно-общественного круглого стола на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности" по инициативе заслуженной артистки России Марии Шукшиной: https://www.brighteon.com/d1926a85-560d-4711-b355-7a8addfeef20
Участники мероприятия:
1. Маргарита Павлова - член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.
2. Александр Головашкин - покловник полиции Герой Российской Федерации.
3. Николай Земцов - депутат ГосДумы.
4. Игорь Гундаров - советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
5. Владислав Шафиалинов - президент Группы медицинских компаний "Ваш Доктор", профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории.
6. Александр Полетаев - доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.
7. Александр Редько - профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).
8. Павел Воробьев - доктор медицинских наук, профессор, советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.
9. Андрей Цветков - иммунолог, вирусолог и бактериолог.
10. Елена Калле - молекулярный биолог.
11. Александр Саверский - президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», юрист.
12. Ольга Николаевна Четверикова - кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.
13. Дмитрий Казаков - адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнёры", член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области.
14. Павлов Андрей Васильевич - полковник ВМФ, участник совета общероссийского офицерского собрания.
15. Ирина Медведева - директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог.
16. Александр Порожняков - руководитель общественного движения Царский Крест.
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