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Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности
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122 views • February 07, 2021
2 февраля 2021 года в московской гостинице “Метрополь” состоялся круглый стол по теме “Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности”, инициированный заслуженной артисткой Российской Федерации Марией Шукшиной, на котором выступали учёные, правоведы, аналитики, государственные и общественные деятели, у которых накопились вопросы по новой коронавирусной инфекции и мерам борьбы с ней:
1. Маргарита Павлова - член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.
2. Александр Головашкин - покловник полиции Герой Российской Федерации.
3. Николай Земцов - депутат ГосДумы.
4. Игорь Гундаров - советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
5. Владислав Шафиалинов - президент Группы медицинских компаний "Ваш Доктор", профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории.
6. Александр Полетаев - доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.
7. Александр Редько - профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).
8. Павел Воробьев - доктор медицинских наук, профессор, советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.
9. Андрей Цветков - иммунолог, вирусолог и бактериолог.
10. Елена Калле - молекулярный биолог.
11. Александр Саверский - президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», юрист.
12. Ольга Николаевна Четверикова - кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.
13. Дмитрий Казаков - адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнёры", член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области.
14. Павлов Андрей Васильевич - полковник ВМФ, участник совета общероссийского офицерского собрания.
15. Ирина Медведева - директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог.
16. Александр Порожняков - руководитель общественного движения Царский Крест.
Вопрос национальной безопасности является самым актуальным в контексте проходящей в России добровольно-принудительной вакцинации от нового коронавируса. Независимые врачи, профессора и доктора наук, не забывшие, что такое опытный и доказательный подход к лечению человека, поставили под сомнение эффективность и безвредность мер «профилактики», которые подаются официозными СМИ и чиновниками от медицины как панацея. На круглом столе с участием профильных экспертов и общественников говорилось о серьезнейших рисках для личного и коллективного здоровья граждан России от инициированной по всей стране прививочной кампании. Правоохранительным органам и медицинским властям были заданы вопросы (в том числе – в формате резолюции по итогам мероприятия), которые пока можно считать риторическими.
1. Маргарита Павлова - член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.
2. Александр Головашкин - покловник полиции Герой Российской Федерации.
3. Николай Земцов - депутат ГосДумы.
4. Игорь Гундаров - советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
5. Владислав Шафиалинов - президент Группы медицинских компаний "Ваш Доктор", профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории.
6. Александр Полетаев - доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.
7. Александр Редько - профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).
8. Павел Воробьев - доктор медицинских наук, профессор, советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.
9. Андрей Цветков - иммунолог, вирусолог и бактериолог.
10. Елена Калле - молекулярный биолог.
11. Александр Саверский - президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», юрист.
12. Ольга Николаевна Четверикова - кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.
13. Дмитрий Казаков - адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнёры", член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области.
14. Павлов Андрей Васильевич - полковник ВМФ, участник совета общероссийского офицерского собрания.
15. Ирина Медведева - директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог.
16. Александр Порожняков - руководитель общественного движения Царский Крест.
Вопрос национальной безопасности является самым актуальным в контексте проходящей в России добровольно-принудительной вакцинации от нового коронавируса. Независимые врачи, профессора и доктора наук, не забывшие, что такое опытный и доказательный подход к лечению человека, поставили под сомнение эффективность и безвредность мер «профилактики», которые подаются официозными СМИ и чиновниками от медицины как панацея. На круглом столе с участием профильных экспертов и общественников говорилось о серьезнейших рисках для личного и коллективного здоровья граждан России от инициированной по всей стране прививочной кампании. Правоохранительным органам и медицинским властям были заданы вопросы (в том числе – в формате резолюции по итогам мероприятия), которые пока можно считать риторическими.
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