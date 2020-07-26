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ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ
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83 views • July 26, 2020
Σε ένα σενάριο μιας πανδημίας, η μοναδική σωτηρία μέσα στον μεγάλο τρόμο είναι η θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι προστάτες μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς παντού για να το προσφέρουν σε όλους και ήδη μας παρουσιάζουν ότι έχουν κάνει σπουδαία βήματα.
Την ίδια στιγμή πακέτο με το εμβόλιο πάνε και διάφορες νέες τεχνολογικές μέθοδοι καταγραφής στοιχείων, όπως οι βιομετρικές ταυτότητες, το ψηφιακό ιστορικό εμβολίων, οι πληρωμές άνευ μετρητών κλπ που αρχίζουν ήδη να δοκιμάζονται. Ταυτόχρονα η τρέλα με τις μάσκες συνεχίζεται παγκοσμίως.
Η προηγούμενη ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΗ εκπομπή από το youtube ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠ'ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6/MAS-PROSTATEUOUN-AP'TON-IO-TIS-ELEUTHERIAS:c?r=CA8d9ioXavrmGPRKs1tTHtG2CXBS5jFQ ή https://www.brighteon.com/e361467b-c8ef-48e2-ae38-9215f6e80fd0
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1Ukx_0WRfzsjC-nOSCYya40ksrTXX0sCqEgf3bDRG7_I/edit?usp=sharing
Βίντεο αρχής (Ελληνικοί υπότιτλοι εγώ) Plague Inc. Trailer - Android https://youtu.be/0rLPsnc6S_4
Την ίδια στιγμή πακέτο με το εμβόλιο πάνε και διάφορες νέες τεχνολογικές μέθοδοι καταγραφής στοιχείων, όπως οι βιομετρικές ταυτότητες, το ψηφιακό ιστορικό εμβολίων, οι πληρωμές άνευ μετρητών κλπ που αρχίζουν ήδη να δοκιμάζονται. Ταυτόχρονα η τρέλα με τις μάσκες συνεχίζεται παγκοσμίως.
Η προηγούμενη ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΗ εκπομπή από το youtube ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠ'ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6/MAS-PROSTATEUOUN-AP'TON-IO-TIS-ELEUTHERIAS:c?r=CA8d9ioXavrmGPRKs1tTHtG2CXBS5jFQ ή https://www.brighteon.com/e361467b-c8ef-48e2-ae38-9215f6e80fd0
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1Ukx_0WRfzsjC-nOSCYya40ksrTXX0sCqEgf3bDRG7_I/edit?usp=sharing
Βίντεο αρχής (Ελληνικοί υπότιτλοι εγώ) Plague Inc. Trailer - Android https://youtu.be/0rLPsnc6S_4
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