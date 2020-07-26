ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ

angelokarageorgos 288 followers Follow 4 Share Add to... Download MP3 Share Report

83 views • July 26, 2020





Την ίδια στιγμή πακέτο με το εμβόλιο πάνε και διάφορες νέες τεχνολογικές μέθοδοι καταγραφής στοιχείων, όπως οι βιομετρικές ταυτότητες, το ψηφιακό ιστορικό εμβολίων, οι πληρωμές άνευ μετρητών κλπ που αρχίζουν ήδη να δοκιμάζονται. Ταυτόχρονα η τρέλα με τις μάσκες συνεχίζεται παγκοσμίως.



Η προηγούμενη ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΗ εκπομπή από το youtube ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠ'ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

'TON-IO-TIS-ELEUTHERIAS:c?r=CA8d9ioXavrmGPRKs1tTHtG2CXBS5jFQ ή



Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :



Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtube



Κανάλι Lbry:

Κανάλι Brighteon:



Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook



Για επικοινωνία:



Όλα τα links είναι κι εδώ.

https://docs.google.com/document/d/1Ukx_0WRfzsjC-nOSCYya40ksrTXX0sCqEgf3bDRG7_I/edit?usp=sharing



Βίντεο αρχής (Ελληνικοί υπότιτλοι εγώ) Plague Inc. Trailer - Android Σε ένα σενάριο μιας πανδημίας, η μοναδική σωτηρία μέσα στον μεγάλο τρόμο είναι η θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι προστάτες μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς παντού για να το προσφέρουν σε όλους και ήδη μας παρουσιάζουν ότι έχουν κάνει σπουδαία βήματα.Την ίδια στιγμή πακέτο με το εμβόλιο πάνε και διάφορες νέες τεχνολογικές μέθοδοι καταγραφής στοιχείων, όπως οι βιομετρικές ταυτότητες, το ψηφιακό ιστορικό εμβολίων, οι πληρωμές άνευ μετρητών κλπ που αρχίζουν ήδη να δοκιμάζονται. Ταυτόχρονα η τρέλα με τις μάσκες συνεχίζεται παγκοσμίως.Η προηγούμενη ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΗ εκπομπή από το youtube ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠ'ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ https://open.lbry.com/@AngeloKar:6/MAS-PROSTATEUOUN-AP 'TON-IO-TIS-ELEUTHERIAS:c?r=CA8d9ioXavrmGPRKs1tTHtG2CXBS5jFQ ή https://www.brighteon.com/e361467b-c8ef-48e2-ae38-9215f6e80fd0 Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtubeΚανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos Για επικοινωνία: [email protected] Όλα τα links είναι κι εδώ.Βίντεο αρχής (Ελληνικοί υπότιτλοι εγώ) Plague Inc. Trailer - Android https://youtu.be/0rLPsnc6S_4 Keywords vaccinesnew world ordermaskscoronavirus

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