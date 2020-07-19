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ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠ'ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ YOUTUBE)
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354 views • July 19, 2020
Βλέποντας την εξαγγελία για μάσκες σε καταστήματα στην Αγγλία πριν 5 μέρες ήμουν βέβαιος πως η ωρα και της Ελλάδος είχε έρθει. Ως συνήθως οι “διαταχοδόχοι” που παριστάνουν τους κυβερνήτες μας και τους ειδικούς δεν παρέκκλιναν στο ελάχιστο από ό,τι τους οριστηκε.
Εν τω μεταξύ ο πόλεμος της πληροφορίας συνεχίζεται, έχουμε συνηθίσει να κάνουν το μαύρο-άσπρο και μάλιστα να κάνουν ότι έχουν και αυτοπεποίθηση στις ιδέες τους στην προσπάθεια να πλάσσουν όπως θέλουν τις εύπλαστες συνειδήσεις.
Τον επόμενο καιρό ιδίως σε ό,τι αφορά τα εμβόλια αναμένεται να δούμε να εφαρμόζεται κάθε είδους μέθοδος πειθούς ενώ θα διαπιστώσουμε σημερα πώς εδώ και πάνω από μια δεκαετία μας προσάρμοζαν στην ιοφοβία.
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1WhwqfBNCJ_5bEipff2TNOAvl1cZcMARPrM6xffOmJzc/edit?usp=sharing
Matt Hancock urges shops to call the POLICE if people refuse to wear face masks despite top officers branding the £100 fines https://www.dailymail.co.uk/news/article-8519177/Police-hand-spot-fines-not-wearing-face-covering-shops-July-24.html
MAJOR: UK Opts Out Of EU COVID-19 Vaccine Program https://fort-russ.com/2020/07/major-uk-opts-out-of-eu-covid-19-vaccine-program/
Επιμένουν οι λοιμωξιολόγοι για νέες απαγορεύσεις: «Να επιβληθούν μάσκες παντού - Θέλουμε πίσω τον Τσιόδρα» https://www.aetos-apokalypsis.com/2020/07/epimenoyn-oi-loimoxiologoi-gia-nees-apagoreyseis-na-epivlithoyn-maskes-pantoy.html
Μάσκα… reloaded! Οι ειδικοί ανησύχησαν και «μίλησαν» – Η κυβέρνηση «το πάτησε» https://www.newsit.gr/ellada/maska-reloaded-oi-eidikoi-anisyxisan-kai-milisan-i-kyvernisi-to-patise/3070936/
Τσιόδρας η… επιστροφή! «Φοβάμαι τον θάνατο» λέει στην πρώτη του συνέντευξη https://www.newsit.gr/ellada/tsiodras-i-epistrofi-fovamai-ton-thanato-leei-stin-proti-tou-synenteyksi/3070948/
Ο ΦΤΕΡΩΤΌΣ ΜΩΥΣΗΣ. https://www.facebook.com/100027622501962/videos/614051142858964/
Μόσιαλος: "Κίνδυνος να μην φτάσει σε όλους το εμβόλιο για τον κορονοϊό" https://www.news247.gr/ygeia/mosialos-an-to-emvolio-den-anagnoristei-pagkosmio-dimosio-agatho-einai-amfivolo-se-posoys-tha-ftasei.7681327.html
Νίκος Χαρδαλιάς: Με τη σύζυγό του στην πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου στο Άλσος https://www.ladylike.gr/celebrities/nikos-xardalias-me-ti-sizigo-tou-stin-premiera-tou-taki-zaxaratou-sto-alsos/
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 11 09 2009
https://youtu.be/uBo6RiGiH7o
Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020926
Covid-19 detecting dogs trial launched in the UK https://youtu.be/8fLLQjYsDsA
Winter wave of coronavirus 'could be worse than first' https://www.bbc.co.uk/news/health-53392148
Coming up! | This Russian restaurant is serving up some coronaburgers https://www.youtube.com/watch?v=wt9nx5bHTz4
Florida hospital admits its COVID positivity rate is 10x lower than first reported
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/florida-lab-admits-its-covid-positivity-rate-was-inflated-90
Εν τω μεταξύ ο πόλεμος της πληροφορίας συνεχίζεται, έχουμε συνηθίσει να κάνουν το μαύρο-άσπρο και μάλιστα να κάνουν ότι έχουν και αυτοπεποίθηση στις ιδέες τους στην προσπάθεια να πλάσσουν όπως θέλουν τις εύπλαστες συνειδήσεις.
Τον επόμενο καιρό ιδίως σε ό,τι αφορά τα εμβόλια αναμένεται να δούμε να εφαρμόζεται κάθε είδους μέθοδος πειθούς ενώ θα διαπιστώσουμε σημερα πώς εδώ και πάνω από μια δεκαετία μας προσάρμοζαν στην ιοφοβία.
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1WhwqfBNCJ_5bEipff2TNOAvl1cZcMARPrM6xffOmJzc/edit?usp=sharing
Matt Hancock urges shops to call the POLICE if people refuse to wear face masks despite top officers branding the £100 fines https://www.dailymail.co.uk/news/article-8519177/Police-hand-spot-fines-not-wearing-face-covering-shops-July-24.html
MAJOR: UK Opts Out Of EU COVID-19 Vaccine Program https://fort-russ.com/2020/07/major-uk-opts-out-of-eu-covid-19-vaccine-program/
Επιμένουν οι λοιμωξιολόγοι για νέες απαγορεύσεις: «Να επιβληθούν μάσκες παντού - Θέλουμε πίσω τον Τσιόδρα» https://www.aetos-apokalypsis.com/2020/07/epimenoyn-oi-loimoxiologoi-gia-nees-apagoreyseis-na-epivlithoyn-maskes-pantoy.html
Μάσκα… reloaded! Οι ειδικοί ανησύχησαν και «μίλησαν» – Η κυβέρνηση «το πάτησε» https://www.newsit.gr/ellada/maska-reloaded-oi-eidikoi-anisyxisan-kai-milisan-i-kyvernisi-to-patise/3070936/
Τσιόδρας η… επιστροφή! «Φοβάμαι τον θάνατο» λέει στην πρώτη του συνέντευξη https://www.newsit.gr/ellada/tsiodras-i-epistrofi-fovamai-ton-thanato-leei-stin-proti-tou-synenteyksi/3070948/
Ο ΦΤΕΡΩΤΌΣ ΜΩΥΣΗΣ. https://www.facebook.com/100027622501962/videos/614051142858964/
Μόσιαλος: "Κίνδυνος να μην φτάσει σε όλους το εμβόλιο για τον κορονοϊό" https://www.news247.gr/ygeia/mosialos-an-to-emvolio-den-anagnoristei-pagkosmio-dimosio-agatho-einai-amfivolo-se-posoys-tha-ftasei.7681327.html
Νίκος Χαρδαλιάς: Με τη σύζυγό του στην πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου στο Άλσος https://www.ladylike.gr/celebrities/nikos-xardalias-me-ti-sizigo-tou-stin-premiera-tou-taki-zaxaratou-sto-alsos/
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 11 09 2009
https://youtu.be/uBo6RiGiH7o
Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020926
Covid-19 detecting dogs trial launched in the UK https://youtu.be/8fLLQjYsDsA
Winter wave of coronavirus 'could be worse than first' https://www.bbc.co.uk/news/health-53392148
Coming up! | This Russian restaurant is serving up some coronaburgers https://www.youtube.com/watch?v=wt9nx5bHTz4
Florida hospital admits its COVID positivity rate is 10x lower than first reported
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/florida-lab-admits-its-covid-positivity-rate-was-inflated-90
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