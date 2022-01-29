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Третья мировая война. Предсказание из ФАТИМСКОГО ПРОРОЧЕСТВА (текст Третьей части предсказания — в описании)
Vera Nika
Vera Nika
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301 views • January 29, 2022

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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Из https://www.perunica.ru/vsako/6346-tekst-tretego-fatimskogo-prorochestva.html фрагмент текста. Также см. https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos#fatimskoe-yavlenie «Hе бойся, моя маленькая. Я — Матерь Божья, Я говорю с тобой и прошу тебя донести до всего мира это Моё Послание, несмотря на то, что на твоём пути встанут великие препятствия. Выслушай внимательно и хорошо запомни то, что Я сейчас тебе скажу: ... ... Hаступит время всех времён и конец всех концов, если человечество не изменится. И если всё останется так, как сейчас, или будет ещё хуже, то ситуация станет столь серьёзной, что большие и сильные погибнут вместе с маленькими и слабыми. Для Церкви тоже настанет время самых больших испытаний. Кардиналы восстанут на кардиналов, а епископы — на епископов. Сетана будет маршировать в их рядах, а в Риме наступят великие перемены. То, что прогнило, рухнет, а то, что рухнет, не поднимется вновь. Церковь будет омрачена, а мир содрогнётся от ужаса. Hаступит такое время, когда ни один царь, император, кардинал или епископ не будут ожидать прихода Того, Кто всё равно придёт, но придёт за тем, чтобы карать по законам Отца. Великая война разразится во второй половине ХХ века. (Отсрочена - ? прим.) Огонь и дым падут с неба, океанские воды обратятся в пар, и поднимется пена, всё сносящая и затопляющая на своём пути. Миллионы и миллионы людей будут гибнуть каждый час, а те, что останутся в живых, станут завидывать мёртвым. Куда не бросишь взгляд, всюду будут горе, страдание и разрушение, которые охватят все страны. Видишь? Это время всё ближе, а пропасть всё шире, и нет надежды. Добрые погибнут вместе со злыми, большие — с малыми, главы Церкви — со своей паствой, а правители — со своими народами. Смерть будет всюду из-за ошибок допущенных безумцами и приверженцами сетаны, который тогда и лишь тогда будет царствовать над миром. Hаконец, выжившие призовут вновь Бога и Славу Его и станут служить Ему как когда-то, когда мир ещё не был столь извращен. Иди, дочь моя, и поведай о сём. А Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе в этом».

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См. видео :«ПАНДЕМИЮ ОТМЕНЯЮТ... ДАЛЬШЕ 3-Я МИРОВАЯ? «ВОЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ» ВАКЦИНАЦИИ? В Великобритании отменили всё. «Омикрон» — завершающая стадия операции «ковид», затем война?» https://www.brighteon.com/90cf883e-e6e1-48af-b215-bf31c56d0cd1

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