ПАНДЕМИЮ ОТМЕНЯЮТ... ДАЛЬШЕ 3-Я МИРОВАЯ? «ВОЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ» ВАКЦИНАЦИИ? В Великобритании отменили всё. «Омикрон» — завершающая стадия операции «ковид», затем война?

Vera Nika 133 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

380 views • January 23, 2022



ПРЕДСКАЗАНИЕ. Старец Геокон в декабре предупредил, что — «Пандемия будет остановлена (!!) столь же внезапно, как и началась. ...Система управления выйдет из-под контроля и потому пандемия будет остановлена (!!) волевым указом. НА ЧЕТВЕРТОМ БУСТЕРЕ пандемия закончится повсеместно. Скоро вы об этом услышите, очевидно уже в январе (!!)».



Значит сбудется пророчество и о войне? «Как только начнут распространять четвертый укол – НАЧНЕТСЯ ВСЕОБЩАЯ ВОЙНА (!!!). ВСЯ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ТРЕПЕТАТЬ ОТ ВЗРЫВОВ».



«Премьер Великобритании Борис Джонсон отменил вакцинные паспорта, маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома». Великобритания, как родная гавань глобальной элиты (или тех, кто себя таковой считает), одной из первых стран переходит на новый уровень. Что будет дальше?

___________

Перед этим как раз состоялось «Десятое совещание Комитета по чрезвычайной ситуации, созванное Генеральным директором ВОЗ (13.01.2022):

Самые интересные изменения:

«— Отменить или ослабить запреты (!!) на международные перевозки, поскольку они не обеспечивают добавленной стоимости и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства-участники.

— НЕ требуйте (!!) подтверждения вакцинации против COVID-19 для международных поездок как единственного пути или условия, позволяющего совершать международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распределение вакцин против COVID-19. ….»



См. также —



«Добровольно» (скрыто принудительно) – «вакцинировали» уже СКОЛЬКО СМОГЛИ. Остальных не получается таким способом прибить, поставить «начертание зверя».

А если начать войну, то можно уже через военных прочипировать и остальных, кто ещё сопротивлялся, только при этом не знал настоящего Покрова, Защиты Матери Мира.

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«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. На Земле сегодня проживает далеко не 7-8 миллиардов, как врут каратели, а всего-навсего около двух миллиардов, и то, если наберётся такая цифра. Каждый день население Земли искусственно сокращается захватчиками, которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихийные бедствия. Американские биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и «умную пыль» с наноботами, НАRP повсюду меняет климат и вызывает стихийные бедствия. Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).



Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».



Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya В Великобритании отменили вакц. паспорта, удалёнку, маски, …а значит пандемию! Как и предполагалось, «омикрон» — завершающая стадия операции «ковид»! Дальше война?ПРЕДСКАЗАНИЕ. Старец Геокон в декабре предупредил, что — «Пандемия будет остановлена (!!) столь же внезапно, как и началась. ...Система управления выйдет из-под контроля и потому пандемия будет остановлена (!!) волевым указом. НА ЧЕТВЕРТОМ БУСТЕРЕ пандемия закончится повсеместно. Скоро вы об этом услышите, очевидно уже в январе (!!)».Значит сбудется пророчество и о войне? «Как только начнут распространять четвертый укол – НАЧНЕТСЯ ВСЕОБЩАЯ ВОЙНА (!!!). ВСЯ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ТРЕПЕТАТЬ ОТ ВЗРЫВОВ».«Премьер Великобритании Борис Джонсон отменил вакцинные паспорта, маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома». Великобритания, как родная гавань глобальной элиты (или тех, кто себя таковой считает), одной из первых стран переходит на новый уровень. Что будет дальше?___________Перед этим как раз состоялось «Десятое совещание Комитета по чрезвычайной ситуации, созванное Генеральным директором ВОЗ (13.01.2022):Самые интересные изменения:«— Отменить или ослабить запреты (!!) на международные перевозки, поскольку они не обеспечивают добавленной стоимости и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства-участники.— НЕ требуйте (!!) подтверждения вакцинации против COVID-19 для международных поездок как единственного пути или условия, позволяющего совершать международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распределение вакцин против COVID-19. ….»См. также — https://www.brighteon.com/529b3558-64f5-4ab4-bd8e-834953aa191b К ЧЕМУ готовиться? «Эвакуация населения».«Добровольно» (скрыто принудительно) – «вакцинировали» уже СКОЛЬКО СМОГЛИ. Остальных не получается таким способом прибить, поставить «начертание зверя».А если начать войну, то можно уже через военных прочипировать и остальных, кто ещё сопротивлялся, только при этом не знал настоящего Покрова, Защиты Матери Мира._____________«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. На Земле сегодня проживает далеко не 7-8 миллиардов, как врут каратели, а всего-навсего около двух миллиардов, и то, если наберётся такая цифра. Каждый день население Земли искусственно сокращается захватчиками, которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихийные бедствия. Американские биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и «умную пыль» с наноботами, НАRP повсюду меняет климат и вызывает стихийные бедствия. Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Keywords vaccinationwarnew world orderdepopulationvirusesmartial lawstate of emergencytranshumanismforced vaccinationworld war iiiforced vaccinationsexosomeskoronavirusvirologygenocidluciferinnanochipsnanotechnologiegmo geno modified organisms chippingmac addressesprotection against chipizationwar scenarioelder geoconprophecy predictionbluetooth control coronavirus

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