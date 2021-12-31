Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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«Эвакуация населения». Раньше бы подумали — «За что это нам такое...». А теперь почти никто не вспоминает, что существует справедливость... Полное безверие, и ещё хотят чего-то другого?

«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого Света»

(Виктория ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания», 2020 г. https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/ ).