WHY YOU SHOULD NEVER LIE , ACT OR VIRTUE SIGNAL - A LESSON FOR ALL - TRY TRUTH , MANNERS AND DIPLOMACY NOT! DUPLICITY

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EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
BIO METRIC TRACKING - YOU WERE WARNED! - BIO METRICS - YOU WERE WARNED - https://www.brighteon.com/5cb8c9aa-5688-4679-97ea-049ede08a797
UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
WHY YOU SHOULD NEVER ACT OR VIRTUE SIGNAL - A LESSON FOR ALL. PSYCHOTROPIC DRUGS -IE ANTI DEPRESSANTS GIVEN OUT LIKE M AND M,S MASS SCHOOL SHOOTINGS AND ALL LINKED GOVERNMENTS HAVE USED MK ULTRA STYLE WORD TRIGGERED HYPNOSIS THROUGH DRUGS AND TRANCE -"BLACK MAGIC" THEY PAY AND USE ECONOMIC MIGRANTS TO PROGRAM ON OR EX ISIS FIGHTERS - AND GSK GLAXO WELCOME OWNS AND BUILT THE WUHAN BIO WEAPONS LAB THE SAME ONE BANKROLLING THE MRNA KILL SHOT. BOMBSHELL EVIDENCE COMING SOON! - https://www.brighteon.com/f8ce528f-a38e-4740-96f9-ea5d10817580
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
ODE TO THE FARTHER OF THE "VACCINES" - DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-WEAPON - GIVES YOU AIDS - WANT A SHOT
BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE -https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/
THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66
RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
VAXX DAMAGE ODE TO THE FARTHER OF THE "VACCINES" - ITS MUCH WORSE THAN YOU THINK! https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
YOU HAVE ALL BEEN TRICKED AND TRACKED - WARP SPEED! -https://www.brighteon.com/274501be-cc19-4ef1-9e09-fd4c3f85f549
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e