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(ΑΝ)ΗΘΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ… ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ή ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘ. ΚΥΡΙΕ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ;
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(ΑΝ)ΗΘΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ… ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ή ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘ. ΚΥΡΙΕ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ; ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ: ttps://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/60Β646ΨΖ2Ν-Α0Β , https://diavgeia.gov.gr/doc/60Β646ΨΖ2Ν-Α0Β?inline=true , https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/64ΠΣ4690ΩΔ-ΡΚΑ , https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΠΣ4690ΩΔ-ΡΚΑ?inline=true . Δείτε και από το «Μ@ΚΕΛΕΙΟ» το ρεπορτάζ με τίτλο: "ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ “ΠΟΤΙΖΕΤΑΙ” ΚΑΙ Ο ΤΣΙΟΔΡΑΣ! ΓΕΡΗ ΜΠΑΖΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΣΩΤΗΡΑ” ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ! ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΑΚΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ [ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΟΚ] https://www.makeleio.gr/εξωφυλλο/ΜΑΖΙ-ΜΕ-ΤΟ-ΕΜΒΟΛΙΟ-ΠΟΤΙΖΕΤΑΙ-ΚΑΙ-Ο-ΤΣΙ/ "
Κύριε Σωτήρη Τσιόδρα δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν είσαι Καθηγητής Ιατρικής σε Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα πληρώνεσαι από ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες για έρευνες που σου αναθέτουν για να προωθήσουν τα φάρμακά τους;
Εν κατακλείδι η χρηματοδότηση γιατρών, που εργάζονται στο δημόσιο, από ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες ποσό ηθική (νόμιμη;) πράξη είναι; Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν ταυτόχρονα προωθούνται συμφέροντα ιδιωτικών φαρμακευτικών εταιρειών από γιατρούς σε δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστήμια αλλά και γενικότερα γιατρούς που έχουν μονό δικό τους ιατρείο και προωθούν φάρμακα και συνταγές φαρμακευτικών εταιρειών και μέσω νόμιμων ερευνών-μελετών που τους αναθέτουν οι εταιρείες ή με παράνομη άμεση πληρωμή-δωροδοκία;
Βόμβες Γιώργου Τράγκα κατά Σ. Τσιόδρα Με τις εισηγήσεις του κατέστρεψε την Ελληνική οικονομία. ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΚΑΙ DAILYMOTION ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ https://www.brighteon.com/fde5a1b2-b419-4c14-b8f8-2c2bd0ce033c .
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Κύριε Σωτήρη Τσιόδρα δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν είσαι Καθηγητής Ιατρικής σε Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα πληρώνεσαι από ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες για έρευνες που σου αναθέτουν για να προωθήσουν τα φάρμακά τους;
Εν κατακλείδι η χρηματοδότηση γιατρών, που εργάζονται στο δημόσιο, από ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες ποσό ηθική (νόμιμη;) πράξη είναι; Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν ταυτόχρονα προωθούνται συμφέροντα ιδιωτικών φαρμακευτικών εταιρειών από γιατρούς σε δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστήμια αλλά και γενικότερα γιατρούς που έχουν μονό δικό τους ιατρείο και προωθούν φάρμακα και συνταγές φαρμακευτικών εταιρειών και μέσω νόμιμων ερευνών-μελετών που τους αναθέτουν οι εταιρείες ή με παράνομη άμεση πληρωμή-δωροδοκία;
Βόμβες Γιώργου Τράγκα κατά Σ. Τσιόδρα Με τις εισηγήσεις του κατέστρεψε την Ελληνική οικονομία. ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΚΑΙ DAILYMOTION ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ https://www.brighteon.com/fde5a1b2-b419-4c14-b8f8-2c2bd0ce033c .
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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