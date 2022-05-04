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CHRONOLOGY 2.1 Civilisés ! - Roch Sauquere Top Secret Magazine
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25 views • May 04, 2022
Partie 1 : https://www.brighteon.com/cd01e1b5-5602-4c8e-946b-18ab1671eb1a
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos
Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
Comme le suggère le 1er film du collectif CHRONOLOGY 2.0, les récentistes pourraient bien avoir raison : L’Antiquité serait une période fictive. On l’aurait créée en copiant des évènements récents qu’on avait ensuite collés dans un passé multi millénaire. Mais dans quel but ? Qu’y aurait-il de si inavouable dans notre histoire pour qu’on entreprenne de la falsifier aussi grossièrement ?
Les questions soulevées par la théorie récentiste sont nombreuses. Et notamment celle-ci : Si elle ne remontait pas à un passé multi millénaire comme on nous l’apprend, de quand date réellement notre civilisation ?
C’est à cette question passionnante que se propose de répondre ce 2ème film intitulé « CHRONOLOGY 2.1 : Civilisés ! ». Grâce à une hypothèse originale, découvrez l’évènement primordial qui aurait pu entrainer l’humanité vers la civilisation, son époque et sa géographie probables.
Dans ces temps troubles où la pensée unique s'impose, il faudra encore une fois vous armer d'une bonne dose d'ouverture d’esprit...
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos
Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
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