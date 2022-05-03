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CHRONOLOGY 2.0 - 'Et si les récentistes avaient raison ' - Roch Sauquere Top Secret Magazine
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34 views • May 03, 2022
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos
Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
" Etes-vous prêt à remettre en question une grande partie de l'histoire que vous avez apprise à l'école ? Avec l'hypothèse récentiste, découvrez comment notre histoire aurait pu être faussée à cause d'une chronologie erronée. De quand datent réellement les Gaulois, les Romains, les Grecs ou les Egyptiens ?
De dizaines de siècles comme on nous l'apprend, ou simplement de quelques siècles comme l'avancent les récentistes ? Et si leur hypothèse permettait enfin de résoudre de nombreux mystères irrésolus, comme celui des Pyramides égyptiennes ou de l'Atlantide ?
Après ce film, chacun se fera sa propre opinion selon son intime conviction. Mais au vu des indices accumulés par le collectif CHRONOLOGY 2.0, vous pourriez bien en ressortir avec une idée bien différente de notre histoire. Et peut-être vous poser sérieusement la question : Et si les récentistes avaient raison ?
Visitez la page Facebook de ce collectif de chercheurs : https://facebook.com/chronology2.0 "
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" Etes-vous prêt à remettre en question une grande partie de l'histoire que vous avez apprise à l'école ? Avec l'hypothèse récentiste, découvrez comment notre histoire aurait pu être faussée à cause d'une chronologie erronée. De quand datent réellement les Gaulois, les Romains, les Grecs ou les Egyptiens ?
De dizaines de siècles comme on nous l'apprend, ou simplement de quelques siècles comme l'avancent les récentistes ? Et si leur hypothèse permettait enfin de résoudre de nombreux mystères irrésolus, comme celui des Pyramides égyptiennes ou de l'Atlantide ?
Après ce film, chacun se fera sa propre opinion selon son intime conviction. Mais au vu des indices accumulés par le collectif CHRONOLOGY 2.0, vous pourriez bien en ressortir avec une idée bien différente de notre histoire. Et peut-être vous poser sérieusement la question : Et si les récentistes avaient raison ?
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