224) EL GENOCIDO COVID-19 DE 2020 - Claire Edwards

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92) The Covid-19 Genocide of 2020 – Claire Edwards (ENHANCED AUDIO & VIDEO):



Fuente original:

PRESS CONFERENCE LIVESTREAM FROM VIENNA, AUSTRIA

Claire Edwards & Steven Whybrow [Age Of Truth TV], transmitido en directo en Oct 23, 2020. El vídeo original del que procede este extracto está aquí:



Claire Edwards, BA Hons, MA, trabajó para las Naciones Unidas como editora y formadora en escritura intercultural de 1999 a 2017. Claire advirtió al Secretario General sobre los peligros del 5G durante una reunión con el personal de la ONU en mayo de 2018, pidiendo que se detenga su despliegue en los lugares de destino de la ONU. Fue coautora, diseñó, administró las versiones en 30 idiomas y editó la totalidad del Llamamiento Internacional para Detener el 5G en la Tierra y en el Espacio (www.5gspaceappeal.org) y realizó una enérgica campaña para promoverlo a lo largo de 2019. En enero de 2020, rompió su relación con el Llamamiento cuando su administrador, Arthur Firstenberg, unió fuerzas con un grupo de terceros, stop5ginternational, que se desprestigió en su fundación al asociarse con el movimiento eugenista Club de Roma/Club de Budapest.



Mi sitio web está disponible en ForLifeonEarth:

https://www.brighteon.com/channels/clairity

https://www.bitchute.com/channel/cglH7UO0OX4D/

https://rumble.com/user/ForLifeonEarth Traducción y subtitulado al español de:92) The Covid-19 Genocide of 2020 – Claire Edwards (ENHANCED AUDIO & VIDEO): https://www.brighteon.com/caaedca2-750b-45e8-beb4-d597a1c802e0 Fuente original:PRESS CONFERENCE LIVESTREAM FROM VIENNA, AUSTRIAClaire Edwards & Steven Whybrow [Age Of Truth TV], transmitido en directo en Oct 23, 2020. El vídeo original del que procede este extracto está aquí: https://youtu.be/zbIrTRP-t-Y?t=3999 Claire Edwards, BA Hons, MA, trabajó para las Naciones Unidas como editora y formadora en escritura intercultural de 1999 a 2017. Claire advirtió al Secretario General sobre los peligros del 5G durante una reunión con el personal de la ONU en mayo de 2018, pidiendo que se detenga su despliegue en los lugares de destino de la ONU. Fue coautora, diseñó, administró las versiones en 30 idiomas y editó la totalidad del Llamamiento Internacional para Detener el 5G en la Tierra y en el Espacio (www.5gspaceappeal.org) y realizó una enérgica campaña para promoverlo a lo largo de 2019. En enero de 2020, rompió su relación con el Llamamiento cuando su administrador, Arthur Firstenberg, unió fuerzas con un grupo de terceros, stop5ginternational, que se desprestigió en su fundación al asociarse con el movimiento eugenista Club de Roma/Club de Budapest.Mi sitio web está disponible en ForLifeonEarth: https://forlifeonearth.life para más información sobre mi trabajo: Keywords 2020agendaplanmiedocovidenfermedadgenocidiodeclaracion

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