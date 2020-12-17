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Muere una flor - GuitarraVallenata Instrumental - Binomio de Oro
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26 views • December 17, 2020
Amigas y amigos de Guitarra Vallenata, este fue mi primer video subido a YouTube donde interpreto una canción vallenata punteada por completo. La afinación de la guitarra es requinto. Sí cometí muchos errores pero fue por lo nervioso y emocionado que estaba. Espero que la intención sea lo primordial.
Tema: Muere una flor
Autor: Fernando Meneses
Interprete: Binomio de Oro
Album: De Caché / 1980
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: [email protected]
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
👁 viendo mis vídeos de principio a fin
📣 dejando tu comentario;
👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;
🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
Tema: Muere una flor
Autor: Fernando Meneses
Interprete: Binomio de Oro
Album: De Caché / 1980
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: [email protected]
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
👁 viendo mis vídeos de principio a fin
📣 dejando tu comentario;
👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;
🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
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