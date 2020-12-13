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Enfermé de force en hôpital psychiatrique mais toujours debout ! - Le Zoom - Jean-Louis Caccomo
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12 views • December 13, 2020
Import YT 27 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=W5qOlAeRdtg
Chaîne YT Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
L'hôpital psychiatrique pour avoir dit la vérité. Dans son autobiographie "Le rescapé de l'âme", Jean-Louis Caccomo, brillant professeur d'économie à l'Université de Perpignan, raconte comment il a été interné de force par sa hiérarchie après avoir dénoncé un trafic de faux diplômes. Il dénonce la corruption d'un réseau aux pratiques mafieuses et la machination psychiatrique à l'œuvre en France. Un témoignage unique pour ouvrir les yeux...
Cérémonie - maçonnique - de remise de l'ordre national du mérite au Président Fabrice Lorente : https://www.youtube.com/watch?v=5rg4ow_Z81o
Dédicace aux grandes gueules de la "dissidence" qui relativisent, ridiculisent, ou passent sous silence le problème PREMIER de notre pays : la MAFIA MAÇONNIQUE à la tête des institutions de la république. Combien de victimes silencieuses pour un courageux Louis Caccomo ?! Combien de mères internées de force sous expertises psychiatriques bidon, pour avoir dénoncé un pédocriminel lié au réseau ?!
Et cf. Interview du 16/09/2019 : Jean-Louis Cacomo - Enfermé de force en hôpital psychiatrique pendant 3 ans à cause de son honnêteté
https://www.brighteon.com/f4f4074f-4ef2-4b8d-8304-74684d64d488
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L'hôpital psychiatrique pour avoir dit la vérité. Dans son autobiographie "Le rescapé de l'âme", Jean-Louis Caccomo, brillant professeur d'économie à l'Université de Perpignan, raconte comment il a été interné de force par sa hiérarchie après avoir dénoncé un trafic de faux diplômes. Il dénonce la corruption d'un réseau aux pratiques mafieuses et la machination psychiatrique à l'œuvre en France. Un témoignage unique pour ouvrir les yeux...
Cérémonie - maçonnique - de remise de l'ordre national du mérite au Président Fabrice Lorente : https://www.youtube.com/watch?v=5rg4ow_Z81o
Dédicace aux grandes gueules de la "dissidence" qui relativisent, ridiculisent, ou passent sous silence le problème PREMIER de notre pays : la MAFIA MAÇONNIQUE à la tête des institutions de la république. Combien de victimes silencieuses pour un courageux Louis Caccomo ?! Combien de mères internées de force sous expertises psychiatriques bidon, pour avoir dénoncé un pédocriminel lié au réseau ?!
Et cf. Interview du 16/09/2019 : Jean-Louis Cacomo - Enfermé de force en hôpital psychiatrique pendant 3 ans à cause de son honnêteté
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